Calleja: "Cuento con absolutamente todos los jugadores, no vamos a quitar a nadie de en medio"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, ha asegurado que contará "con absolutamente todos los jugadores" de la plantilla para intentar lograr el objetivo de la permanencia en LaLiga Santander, ya que todos van a ser "necesarios", y se ha mostrado "convencidísimo" de que conseguirán salvar la categoría.

"Cuento con absolutamente todos los jugadores, van a ser necesarios todos. Esto lo vamos a sacar entre todos y no podemos quitar a nadie de en medio. No sé qué ha podido pasar en el pasado, pero me centro en el ahora y cuento con todos", declaró en la rueda de prensa de su presentación respecto a si mantendrá apartado a Lucas Pérez como hizo su predecesor, Abelardo Fernández.

Sobre su nuevo reto, el preparador madrileño se mostró "muy feliz de ser entrenador del Alavés". "En cuanto me propusieron venir aquí no hubo ninguna duda. El reto es complicado, pero eso es lo que nos motiva y nos ilusiona. Estamos convencidísimos de que lo vamos a sacar adelante. En el cuerpo técnico tuvimos el 'sí' claro. Tenemos la convicción de que el año que viene vamos a estar en Primera División", indicó.

En este sentido, reiteró que está "convencidísimo" de que pueden conseguir el objetivo de la salvación. "Tengo claro que el equipo es de Primera División, que los jugadores son de Primera, que hay una plantilla que está en una dinámica negativa y que venimos para poder cambiarla y buscar soluciones, para que en estos nueve partidos que restan se consiga la permanencia. Si no estuviésemos seguros no nos hubiésemos planteado venir", señaló.

A pesar de todo, el técnico albiazul es consciente de "la igualdad que hay en LaLiga", pero cree que antes de nada deben recuperar la "confianza". "Estamos en una dinámica negativa y lo primero que tenemos que cambiar es esa mentalidad, recuperar la confianza de todos los jugadores. En el fútbol hay muchas posibilidades para encontrar variantes, que siempre enriquece el juego", apuntó.

"Espero aportar mucho. Vengo a intentar ayudar, a sumar, a aportar conocimiento e ideas para que la idea de juego del Alavés siga creciendo", dijo. "Es un reto en todos los aspectos. Es difícil. Como cuerpo técnico, es nuestra primera salida fuera de Villarreal. Tenemos una oportunidad importante", añadió.

El presidente del club, Alfonso Fernández de Trocóniz, dio la bienvenida a Calleja al banquillo gasteiztarra. "Quiero agradecerle sinceramente que haya aceptado este reto complicado. Estamos seguros de que con la ilusión que nos ha transmitido Javier y con el trabajo de todos lo vamos a poder sacar adelante", subrayó.

Por su parte, el director deportivo, Sergio Fernández, también se mostró convencido de que han tomado la decisión correcta. "Le doy las gracias, porque desde el primer momento demostró una ilusión y un compromiso que nos hace estar convencidos de que hemos acertado con la decisión que hemos tomado. A partir de ahora, nos entregamos a él para conseguir los objetivos que nos estamos marcando", finalizó.