Calleja: "La presión nos la metemos nosotros, tenemos más ganas que nadie de ganar"

Publicado 05/12/2019 15:07:38 CET

"Aunque no esté en situación idónea, el Atlético es un rival muy complicado"

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha asegurado este jueves que el Atlético de Madrid, su rival este viernes en LaLiga Santander, será "muy complicado" de batir pese a que los colchoneros no estén en su mejor momento y a que en los duelos recientes a su equipo se haya dado "bien" los de Diego Pablo Simeone.

"El Atlético de Madrid, aunque en los últimos años se nos ha dado bien, es un rival muy complicado y difícil. Tiene una plantilla de enorme calidad, tiene muchas variantes, puede jugar directo o sacar el balón desde atrás. Es un bloque defensivamente muy bien armado, cuesta hacerles gol. Aunque no sea su situación idónea, es un partido muy difícil por la calidad de sus jugadores", apuntó en rueda de prensa.

Calleja quiere que, de nuevo, sus jugadores sean algo más "cabroncetes" y superen al Atlético en todas las facetas, también en las que escapen más del balón. "No podemos entrar en su juego, tenemos que ser más listos y vivos que ellos y saber competir. Ellos manejan muy bien los diferentes momentos del partido, pueden dormirlo o acelerar. Tenemos que saber interpretar esto y llevar el partido a donde nosotros queremos", apeló.

"Buscamos todos, también nosotros, un equilibrio entre lo que marcas y lo que no te marquen. Cualquier jugador del Atlético tiene números muy buenos, tienen muchas variantes para encontrarse en situaciones de gol y poder aprovecharlas. Están muy bien trabajados, son un equipazo y sé que conseguir la victoria va a ser difícil, pero lo vamos a intentar desde que salgamos", aseguró el madrileño.

"A Simeone le gusta potenciar el centro del campo, con un perfil específico de centrocampista. Dejando para la segunda parte a los jugadores más verticales, de uno contra uno y más ofensivos. Tienen uno de los mejores centros del campo, tienen internacionales que saben manejar el partido, y lo tienen dominado", prosiguió sobre el conjunto colchonero.

Además, su Villarreal ha sumado 1 punto de los últimos 15 y tienen esa presión añadida. "La presión será la que nos metamos nosotros, porque tenemos más ganas que nadie de ganar. Tenemos muchísimas ganas de sumar tres puntos en casa otra vez, de volver a las victorias. Ha sido un mes muy difícil y muy malo y queremos borrarlo con la mejor medicina; los tres puntos ante el Atlético", se sinceró.

Atlético y Getafe serán los últimos en visitar el Estadio de la Cerámica este año, y el técnico sabe que es vital sumar esas victorias para alejarse de la zona de descenso, que tienen ya a seis puntos. "Cuando estás en casa juegas motivado, con la ilusión de dar una alegría. En el último partido tuvimos una derrota que dolió y queremos compensar a los aficionados con buen juego y con una victoria. Ganar estos dos partidos en casa es importante para irnos tranquilos y en mejor situación", señaló.

Es duda para este partido el veterano Santi Cazorla, que se hizo un esguince la semana pasada. "Ha estado tratándose, ha hecho ya un entrenamiento completo y ahora hablaré con el doctor para ver si viene convocado o no. Es duda, tenemos que asegurar que no pueda ir a peor el tobillo. Me gustaría que estuviese siempre, pero la salud es lo primero", manifestó.

Por otro lado, Calleja elogió al joven delantero de la cantera colchonera Darío Poveda, al que entrenó en el Villarreal. "Le tengo muchísimo aprecio. Me parece un jugador con un nivel que se puede adaptar rápido al juego del Atlético. Tiene calidad, para la altura y la cantidad de físico que exhibe en cada partido, y demuestra que en los metros finales, de cara a gol, puede ser una ayuda para ellos", reconoció.