Calleja: "Si hemos ganado al Atlético de Madrid somos capaces de ganar a cualquiera"

Javier Calleja, head coach of Deportivo Alaves, gestures during the Spanish league, La Liga Santander, football match played between Deportivo Alaves and Atletico de Madrid at Mendizorroza stadium on September 25, 2021 in Vitoria, Spain.

Javier Calleja, head coach of Deportivo Alaves, gestures during the Spanish league, La Liga Santander, football match played between Deportivo Alaves and Atletico de Madrid at Mendizorroza stadium on September 25, 2021 in Vitoria, Spain. - Inigo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Javier Calleja, se mostró muy satisfecho con el trabajo de su equipo tras derrotar al Atlético de Madrid (1-0) en lo que fue su primer triunfo de la temporada y avisó del importante refuerzo anímico que recibirán sus jugadores esta semana después de haber tumbado al vigente campeón de Liga.

"Quiero felicitar a todo el equipo, han hecho un grandísimo trabajo en una situación complicada ante uno de los mejores equipos de la Liga. Hemos hecho un planteamiento para contrarrestar el juego del Atlético, coberturas y ayudas de los centrales, lo han entendido a la perfección y lo han ejecutado mucho mejor. Hemos tenido la suerte de ponernos por delante pronto e incluso ocasiones claras para haber marcado algún gol más", indicó en rueda de prensa.

"Ahora, a seguir creciendo y mejorando, era importante quitarnos esa losa de no haber puntuado, doy mucho valor a esta victoria", añadió Calleja, que subrayo como "clave" el "trabajo defensivo". "Es lo que nos ha hecho conseguir los tres puntos. Ha habido un momento cuando ha entrado Correa y han cambiado el sistema nos encontraron la espalda y llegaron con más claridad pero hemos sabido aguantar y defenderlo", dijo.

"Y los jugadores de refresco han entendido muy bien el rol que necesitaba el equipo y se ha igualado el partido otra vez. Hemos estado compactos, hemos medido muy bien los tiempos del encuentro. El Atlético sabe cuándo acelerar y cuándo dormir el partido. Hemos tenido la suficiente experiencia y las tablas para llevarlo hacia donde nos interesaba. Durante los 90 minutos hemos competido muy bien, hemos defendido como guerreros y gladiadores, portería a cero y ahora, crecer", espetó Calleja.

Preguntado por los rumores de la semana, y la posible presión que podía tener por no haber puntuado hasta este sábado, el técnico babazorro dijo llevarlo bien. "Yo me aíslo de todo eso, creo en el equipo, en el cuerpo técnico, tenemos diferentes posibilidades para afrontar el partido de una u otra forma. No puedo estar pendiente de posibles rumores ni de la clasificación. Yo me baso en saber qué tengo que hacer para ganar el siguiente partido. Ahora analizaré el partido para seguir mejorando y seguir creciendo en la clasificación. Que no me pueda la situación, soy frío en esas cosas, creo en mí y así lo seguiré haciendo siempre".

"Para mí la victoria de este sábado es una continuidad de lo del Espanyol, ya dije aquel día que no conseguimos la victoria pero hicimos mérito para haber puntuado. El equipo no se vino abajo y esa era la reacción que yo quería ver. Así me lo transmitía el vestuario, era fundamental para seguir creciendo y lograr los resultados. Hoy ha sido una continuidad de todo eso", puntualizó.

"Sin duda", comentó sobre el refuerzo moral del triunfo. "Llevábamos un inicio de temporada en el que no habíamos puntuado y eso, quieres o no, te afecta. Y conseguir una victoria te quita mucho peso de encima. Es la primera contra un rival muy difícil y si hemos ganado al Atlético de Madrid somos capaces de ganar a cualquiera. Eso tiene que ser demostrable y se hace partido tras partido. Hemos ganado hoy pero queda mucho por delante y tenemos que pensar ya en el Athletic para irnos al parón con dos victorias consecutivas", apuntó.

"¿La posesión? Me imagino que no habré ganado ningún partido con tan poca posesión (29%). Es verdad, hemos aprovechado la primera que hemos tenido y hemos defendido muy bien. Aunque nos hemos precipitado un poco con el balón, teníamos que haber estado más fríos, con más dominio y no solo defender", matizó.

"El Atlético tampoco nos ejercía una presión tan fuerte como para no haber salido con más criterio. Pero es fruto de todo, mirábamos el resultado y a lo mejor por eso nos ha hecho fallar cosas fáciles. Hay que insistir y mejorar en este sentido. Pero respondiendo a la pregunta, la posesión es engañosa", sentenció.

En otras cuestiones, el entrenador del Alavés puso el foco en el capitán Víctor Laguardia, autor del gol. "Estuvo inconmensurable en todo. No sólo en lo futbolístico, también en lo que transmite a la hora de saber lo que es este club. Su liderazgo para empujar a todo el mundo. Es un ejemplo, entrenando, como persona, como jugador y hoy ha dado toda una lección en el campo", manifestó.