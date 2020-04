Camacho, sobre Goyo Benito: "Era un portento, con una velocidad y un salto impresionantes"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista del Real Madrid y exseleccionador español José Antonio Camacho recordó sobre Gregorio 'Goyo' Benito que "era un portento" y que tenía "una velocidad y un salto impresionantes", tras conocerse este jueves su fallecimiento a los 73 años como consecuencia de una larga enfermedad.

"Era un portento, con una velocidad y un salto impresionantes. Las condiciones físicas que tenía eran impresionantes", destacó Camacho este jueves en 'El Larguero' de la Cadena SER.

"No han dicho nada oficial", dijo sobre la causa del fallecimiento. "El problema de todo esto es la impotencia que siente uno, de los amigos... Ves lo que está ocurriendo y no puedes hacer nada, que no puedes ni moverte de tu casa. Y coger noticias de este tipo la verdad es que te fastidia mucho", añadió.

Por último, Camacho opinó acerca de la parálisis en LaLiga Santander debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. "Si se puede acabar, mejor. Pero lo que hace falta es saber cuáles son las formas que van a elegir cuando se levante la cuarentena", aclaró.

"Los futbolistas no tendrían problemas con exámenes médicos y cosas así, porque es fácil que se los hagan a menudo", aseveró. "Pero siempre que paulatinamente se puedan ir dando los pasos para reanudar", matizó Camacho para finalizar.