Camavinga: "Es bueno que grandes clubes se interesen por mí, pero estoy bien en el Rennes"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista francés Eduardo Camavinga no se está planteando por el momento su futuro pese al interés según los medios de "grandes clubes" como el Real Madrid, el Liverpool o el PSG, principalmente porque está "bien" en su actual equipo, el Rennes.

El futbolista, de 17 años y de origen congoleño, pero nacionalizado francés, debutó con apenas 16 en el Rennes, en el que se ha formado para convertirse ya en una pieza clave del equipo, con el que tiene contrato hasta 2022.

"Realmente es bueno que grandes clubes como los que se dicen estén interesados en mí, pero no estoy demasiado interesado en eso, sobre todo porque estoy bien en el Rennes. Ya veremos lo que pasa, dejo que mis padres y mis agentes manejen esto", explica Camavinga en una entrevista al diario 'Ouest-France'.

El mediocentro recalcó que, aunque no se fija "demasiado" en estas informaciones, las ve "de todos modos". "De hecho, no puedo evitarlo", confesó el joven jugador de 17 años, que también relató alguna anécdota al respecto. "Una vez, en Amiens, en la Copa de la Liga, un rival me dijo: 'Tenemos que cambiar nuestras camisetas antes de que te vayas al Real Madrid'. Yo no estaba para bromas porque habíamos sido eliminados. Después de eso, lo pensé y me reí", aseguró.