Campazzo: "Para ganar la 'Final Four' hay que tener dos buenas noches y controlar lo que puedes controlar"

Archivo - Trey Lyles and Facundo Campazzo of Real Madrid gesture during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 12 match between Real Madrid and Zalgiris Kaunas at Movistar Arena on November 20, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El base del Real Madrid Facundo Campazzo está ya con "muchas ganas" de que llegue la 'Final a Cuatro' de la Euroliga 2025-2026, que se celebrará la semana que viene entre el 22 y el 24 de mayo en Atenas, y donde para ganarla deberán "tener dos buenas noches" y "controlar" lo que esté en su mano.

"Tengo muchas ganas de que llegue la 'Final Four'. Estoy contento porque pudimos hacer una muy buena temporada y unos buenos 'playoffs' para llegar a este primer objetivo", afirmó Campazzo en declaraciones a los medios oficiales de club publicadas este martes.

El argentino sabe que la cita del OAKA "no va a ser nada fácil". "Necesitamos de cada uno de nosotros, de los que están fuera y los que están dentro, para poder conseguir el título. Estamos con muchas ganas de que empiece y ya trabajando en lo que viene", añadió.

El jugador de Córdoba afrontará una nueva 'Final Four' de la máxima competición continental, que ha conquistado en dos ocasiones con la camiseta madridista, la primera en 2015 y en Madrid. "Son temporadas muy buenas, especiales, en las que se pudo conseguir el objetivo, pero la que más recuerdo ahora fue la de aquí de Madrid, que fue mi primer año fuera de Argentina. Junto con Nocioni y el tremendo equipo que teníamos, pudimos conseguir ese título, y con nuestra gente", rememoró.

"Los nervios son más potentes, siempre hay un poquito más de nervios", confesó sobre cómo vive los días previos a esta cita. "Pero intento trabajar durante el año, mentalmente, para estar tranquilo en estos momentos en los que se definen muchas cosas importantes. Trabajar duro y poner mi energía en el día a día para trabajar bien y llegar preparado para estos partidos. Creo que eso me quita presión y me da tranquilidad", añadió al respecto.

A modo de claves para levantar el trofeo, no duda de que deben "tener dos buenas noches", aunque incide en "controlar lo que realmente puedes controlar, que es defender duro, ser agresivo en la defensa y marcar tu ritmo en ataque pero sin forzarlo". "Creo que al final se deciden los dos partidos por detalles y tenemos que ser los más detallistas posible, pero sin dejar de ser agresivos en defensa y de golpear primero", subrayó.

Finalmente, el base del Real Madrid aconseja a los que vivan su primera 'Final a Cuatro' que "disfruten mucho porque es muy difícil llegar en estos momentos a estas alturas". "No es nada fácil, lo aseguro. Es una temporada muy larga, muchos equipos, mucho nivel de Euroliga y poder coronarlo un poco para llegar a la 'Final Four' es muy bonito. Que aprovechen la experiencia y también que se dejen todo en el partido y en cada partido", sentenció.