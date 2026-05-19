Campazzo: "Hay que tratar de disimular las bajas con intensidad, experiencia e inteligencia"

Facundo Campazzo of Real Madrid speaks to the media after training session ahead of the EuroLeague Final Four, which will be held in Athens; at Ciudad Real Madrid, on May 19, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El base del Real Madrid Facundo Campazzo afirmó que están "con muchas ganas" de que llegue ya el viernes y arranquen la 'Final Four' de la Euroliga con una semifinal que ve "50-50" ante el Valencia Basket y frente al que tratarán de "disimular" las importantes bajas de los pívots Walter Tavares y Alex Len "con intensidad, experiencia e inteligencia".

"Tenemos muchas ganas de que sea viernes ya, pero también, paralelamente, estamos disfrutando y tratando de aprovechar estos dos o tres de entrenamiento, que intentamos que sean de calidad para que sea lo más parecido a lo que va a ser ante el Valencia Basket el viernes, todo más táctico y, a medida que se acerque el día, cada vez más táctico", expresó Campazzo durante el 'Media Day' previo a la 'Final Four' de Atenas.

El argentino ve "al grupo con buena confianza, con mucha motivación y muchas ganas" de que llegue el viernes y una cita importante. "Sabemos lo que representa un torneo así. Estuvimos trabajando casi ocho o nueve meses para este momento y si bien hay que valorar lo que hicimos durante todo el año, creo que todavía queda camino por recorrer, que parece poco, pero a veces es mucho o por lo menos lo más desgastante mentalmente", subrayó.

"Creo que en este momento es donde se da más responsabilidad, más presión porque se acerca el partido importante y es donde el equipo está más unido y donde más nos cerramos entre nosotros para sumar confianza y, para llegar de la mejor manera", añadió el director de juego madridista, que sabe que deben "aprovechar" que tienen en la plantilla "jugadores que vivieron esta situación varias veces" y escucharles para "también jugar con esa tranquilidad", aunque aclaró igualmente que

Preguntado por si la experiencia podría ser tan clave como el hecho de no contar con los lesionados Walter Tavares y Alex Len, reconoció que "no hay algo que pese más que otra cosa". "Los dos son factores muy importantes y uno no lo tenemos, el otro sí, así que aprovechemos y potenciemos el que tenemos, que sumado a la ilusión también de los nuevos de poder conseguir un objetivo importante hará que demos un salto adelante todo el equipo y disimular esas dos bajas importantes", subrayó.

Campazzo admite que los dos ausencias "son un gran porcentaje de la defensa y el ataque". "Así que creo que aprovechar que hay jugadores que vivieron esta situación varias veces, potenciar eso y tratar de disimular lo máximo que podamos con intensidad, inteligencia y experiencia esas bajas que son muy importantes para nosotros", recalcó.

El internacional confesó que se va a "extrañar mucho" a ambos. "Si tengo que elegir, prefiero ir a la 'Final Four' con ellos, pero se dio así y es la situación que nos toca. Creo que si lamentamos o vivimos apoyados en este ya arrancamos mal una semifinal. Tenemos que jugar nuestra mejor versión y, seguramente, jugadores que quizá no estaban mucho en la rotación o no tenían esa responsabilidad y ese protagonismo, ahora lo tienen y tienen que dar ese paso adelante", remarcó.

"Estuvimos jugando el playoff ante Hapoel sin Tavares y creo que Usman lo hizo muy bien. Por ahí nos quita unas cosas, pero nos puede dar otras, entonces quizás que por ahí pueda ir el partido de ellos y de todos nosotros", zanjó al respecto.

"UNA SEMIFINAL ES A 50-50"

En cuanto al duelo contra el Valencia Basket, el de Córdoba recordó que "ellos juegan a un ritmo que quizás sea muy lindo de ver también desde afuera, muy dinámico, de muchas posesiones, mucha velocidad y muy físico". "Nosotros tenemos nuestro propio ritmo y lo intentaremos marcar. Sobre lo que haya pasado previo contra el Valencia Basket quedan para las estadísticas de los medios porque una vez que empiece el partido y la semifinal, es 50-50, y el que sea más detallista en los momentos difíciles, el que lo desee más y además juegue con inteligencia y un buen baloncesto creo que es el que se lo va a llevar", expresó.

El base no duda que tanto el Valencia Basket como el Panathinaikos "son dos equipos tremendos" y que el 'taronja' terminó segundo en la Fase Regular "no por casualidad sino por méritos propios y por el alto nivel que tuvieron, el acierto y la confianza con la que jugaron toda la temporada".

"Eso quedó demostrado muy bien en los 'playoffs' ante un tremendo rival y que tenía mucha experiencia. Hicieron un pedazo de temporada y un pedazo de serie los dos, y ahora nosotros intentaremos estar lo más preparados posibles para que suceda lo opuesto ahora", añadió.

A nivel personal, se ve "muy bien". "En cada 'Final Four' que me tocó estar, llegué de la manera que tenía que llegar y traté de sumar en la posición que estaba, ya sea de afuera o jugando. Hoy me toca quizá tener un 'poquito' más responsabilidad, entonces intentaré dar eso físicamente, de marcar la jugada indicada, de ser agresivo y controlar las cosas que puedo controlar en mis manos, que es defender duro y dar intensidad en la defensa, contagiar desde ese punto. Me llega en ese momento en que me siento bien física y mentalmente y ojalá pueda aportarlo para el bien del equipo", detalló.