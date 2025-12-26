Campazzo no es suficiente para levantar al Real Madrid en Mónaco

Facundo Campazzo of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 17 match between Real Madrid and Paris at Movistar Arena on December 18, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto ha perdido este viernes por 100-95 en su visita al AS Monaco, pese a la destacada actuación del base argentino Facundo Campazzo, en un partido correspondiente a la jornada 18 de la fase regular de la Euroliga y resuelto por la irrupción de Nikola Mirotic desde el perímetro al inicio del cuarto periodo.

En la Salle Gaston Médecin, y con el piloto Charles Leclerc en las gradas, los locales arrancaron veloces en ataque con Alpha Diallo y con Elie Okobo, mientras que por parte madridista la principal arma era el poste bajo gracias a un Walter Tavares que pronto se cargó de faltas.

No en vano, el cuadro blanco volteó (13-16) su gris inicio y enfrente respondieron Mike James y Matthew Strazel hasta cerrar el primer periodo en 21-20. Théo Maledon acusaba problemas estomacales y Mario Hezonja no tenía demasiado minutaje, sumándose esto a los descartados Izan Almansa, Sergio Llull y Andrés Feliz, y a la baja de Trey Lyles a última hora.

Así, Sergio Scariolo estrechó su rotación y dio protagonismo a Usman Garuba para el juego interior, frente a la apatía de Alex Len. Solo Facu Campazzo mantenía un alto nivel, el Monaco se fue en el marcador menos de lo que pudiera parecer (34-27, 43-36) y entonces 'Edy' Tavares hizo su tercera falta, con una técnica por protestar, a 2:14 del descanso.

A la vuelta de ese intermedio (47-43), los monegascos firmaron un 8-0 de parcial cuestión de dos minutos y Scariolo pidió tiempo muerto para frenar la mala racha. En la reanudación, Élie Okobo se torció el tobillo derecho por apoyar mal tras un salto y de repente cambiaron las tornas. Campazzo consumó un 3+1 y luego Alberto Abalde robó una pelota vital.

El ferrolano había cargado pilas en defensa y contagió a compañeros, amén de colar él un triple que situó el 65-62 a 3:19 de zanjar el tercer cuarto. Aunque Mike James aguantaba la delantera local por detalles, eso se esfumó cuando primero Gaby Deck anotó un triple esquinado y después Chuma Okeke encestó otro triple desde la esquina contraria (70-68).

Los de Scariolo apretaron atrás y dos tiros libres de Okeke igualaron el tanteador, escenario al que habían ayudado los pupilos de Vassilis Spanoulis con desajustes en momentos señalados. Un hombre de referencia como Niko Mirotic pasaba muchos ratos en el banquillo y con 70-70 dio comienzo el cuarto periodo, donde el jugador montenegrino al fin brilló.

Cuando pintaba feo para su equipo, Mirotic hilvanó dos triples, con sendas asistencias de Strazel y que ubicaron el 81-75. Para colmo de los merengues, Campazzo cometió una falta personal y casi sin dilación hizo otra antideportiva por ser último defensor en un forcejeo con Mirotic. Y en esa coyuntura, una canasta de Okobo amplió la renta local (87-75).

Contribuyó Diallo ganándole un par de duelos al renqueante Maledon en luchas por el rebote y, con ello, el Monaco conservó ciertas distancias (95-81). Aun así, Campazzo logró dos triples seguidos a 1:17 del final y Okeke le puso un tapón a Strazel, lo que propició un 'coast to coast' del base argentino y que culminó en canasta para apretar todo aún más.

Hubo respuesta inmediata de Okobo, pero más adelante Campazzo anotó otros dos triples virtuosos. Sin embargo, lo del base de Córdoba fue remar para morir en la orilla porque tanto Jaron Blossomgame cerca del aro como Mike James con tiros libres sellaron la victoria local. Esto dejó al Monaco con un balance de 11-7 y al Real Madrid con uno de 10-8.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AS MONACO, 100 - REAL MADRID, 95 (47-43, al descanso).

--EQUIPOS.

AS MONACO: James (15), Okobo (22), Diallo (11), Blossomgame (6) y Theis (8) --quinteto inicial--; Nedovic (12), Mirotic (10), Strazel (12), Tarpey (-) y Hayes (4).

REAL MADRID: Campazzo (28), Procida (3), Abalde (7), Hezonja (6) y Tavares (21) --quinteto inicial--; Maledon (5), Okeke (12), Len (-), Deck (9), Krämer (2) y Garuba (2).

--PARCIALES: 21-20, 26-23, 23-27 y 30-25.

--ÁRBITROS: Nedovic, Koljensic y Udyanskyy. Eliminaron por faltas personales a Hayes en el AS Monaco.

--PABELLÓN: Salle Gaston Médecin.