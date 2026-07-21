El campeón del mundo Carlos Martínez se retira de la selección 3x3

Archivo - Carlos Martínez, en un partido con la selección española de 3x3. - FEB - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Carlos Martínez, campeón del mundo en 2025, plata en la Champions Cup en 2026 y número 1 español del ranking FIBA desde 2022, ha anunciado este martes su retirada de la selección española 3x3 en redes sociales, y ha apuntado que defender la camiseta de España ha sido "el mayor honor" de su carrera.

Carlos Martínez, pionero en competir en equipos fuera de España, deja la Selección Española 3x3 tras 41 partidos internacionales. Lo ha anunciado este martes en sus redes sociales. El capitán del equipo que se proclamó campeón del mundo en Mongolia, el que levantó la copa colocando a España en lo más alto del baloncesto 3x3, deja la Selección para centrarse en otros objetivos personales y profesionales.

El gallego es el tercer jugador que más partidos ha disputado con la Selección, tras Nacho Martín y Sergio de la Fuente. El nacional que más torneos de World Tour ha disputado. El número 1 español en el ranking FIBA durante cuatro temporadas. Un líder del baloncesto 3x3 que se ha colgado dos medallas --el oro de la Copa del Mundo de Mongolia y la plata de la Champions Cup de Bangkok--.

Martínez comentó que defender la camiseta de la selección ha sido "el mayor honor" de su carrera. "Me despido con una gratitud infinita hacia la Federación y su presidenta Elisa, hacia mis compañeros y todos los que habéis hecho de este viaje algo inolvidable. Hoy cierro este capítulo con el corazón lleno, la tranquilidad de haberlo dado todo y con el aprendizaje de que el esfuerzo vale la pena independientemente del resultado", agregó.

Por su parte, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, afirmó que Carlos Martínez es "el símbolo del crecimiento del 3x3 masculino español". "Fue el primero en apostar por la especialización, pionero en jugar en equipos fuera de España, nuestro mayor valedor durante varios años en el ranking FIBA y el capitán de la Selección 3x3 que levantó la Copa del Mundo en Mongolia", concluyó.