El campeón del mundo Eric Garcia visita a sus compañeros del Barça

El jugador del Barça Eric Garcia saluda a su entrenador, Hansi Flick, en el entrenamiento del 23 de julio de 2026 - FCB

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa Eric Garcia, reciente campeón del Mundial 2026 con la selección española, ha visitado este jueves por sorpresa el entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para saludar a sus compañeros, en una sesión dirigida por el técnico alemán Hansi Flick.

El internacional español, que todavía no se ha incorporado a la disciplina blaugrana tras el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, se acercó al Camp 2 de Sant Joan Despí después de conquistar el pasado domingo el título mundial con España.

Flick contó en la sesión matinal con todos los jugadores disponibles del primer equipo y volvió a completar el entrenamiento con una amplia representación de la cantera, formada por 17 futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil.

Entre ellos estuvieron Orian Goren, Álex González, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Xavi Espart, Guille Fernández, Toni Fernández, Òscar Gistau, Shane Kluivert, Jordi Pesquer, Ebrima Tunkara, Brian Fariñas, Álvaro Cortés, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Iker Rodríguez y Áron Yaakobishvili.

Tras completar este jueves una única sesión de trabajo, el FC Barcelona retomará el viernes el plan previsto con doble entrenamiento, aunque la jornada concluirá con un partido de preparación frente al CE Europa.