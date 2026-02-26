Archivo - El campeón olímpico de salto Christian Kukuk ficha como embajador de Longines. - STEFANO GRASSO/LGCT-GCL - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jinete alemán de salto Christian Kukuk, participante en dos Juegos y campeón olímpico en los últimos de Paris 2024, ha fichado como embajador de la marca relojera suiza Longines, informa la compañía helvética en un comunicado.

"Es un honor ser nombrado Deportista Longines. La marca goza de una larga historia con los deportes hípicos, y su compromiso con la precisión, la elegancia y el rendimiento es algo con lo que me siento identificado. Es un privilegio representar dichos valores", comentó Christian Kukuk.

Kukuk empezó su camino hacia la excelencia ecuestre a los 13 años. Nacido en el seno de una familia con fuertes raíces en ese deporte -su abuelo es todo un experto en el mundo de la doma, su padre un jinete de éxito, y su madre trabaja para el Comité Olímpico alemán para los deportes de hípica-, la pasión de Christian por los caballos nació rápidamente.

Se entrenó bajo la tutela de su madre antes de unirse al prestigioso establo de Ludger Beerbaum en Riesenbeck (Alemania), donde refinó su talento y se alzó hasta la cumbre de los saltos ecuestres a nivel internacional.

Su descubrimiento se produjo en 2018 por su actuación durante el Longines Global Champions Tour y la Global Champions League. Famoso por su mentalidad analítica y por mantener la calma bajo presión, Kukuk se ganó rápidamente una reputación de regularidad y excelencia.

El momento decisivo de su carrera llegó en 2024 con los Juegos Olímpicos de París, en los que hizo historia con su caballo tordo 'Checker' en un recorrido de obstáculos impecable que le valió el oro individual.

En 2025 Christian siguió impresionando al ganar varios eventos 5 estrellas y al colaborar en los podios alemanes del Longines League of Nations TM y del Campeonato Europeo de saltos Longines FEI. A sus 35 años, gestiona sus propios establos tras más de una década con Beerbaum.

"La carrera de Christian Kukuk es un reflejo de la propia esencia de nuestra marca, una búsqueda continua de precisión, rendimiento y elegancia. En Longines creemos que la elegancia de verdad traspasa la apariencia: se trata de una forma de ser, una mentalidad. Christian sabe captar ese espíritu en todo lo que hace, y es un orgullo recibirle en nuestro equipo de deportistas hípicos", dijo Patrick Aoun, Presidente y Director Ejecutivo de Longines.

El nombramiento de Christian Kukuk refuerza el compromiso de la larga historia de Longines con el mundo ecuestre, un lazo que se remonta a hace más de 150 años. Se une a un equipo de jinetes como los saltadores ecuestres Édouard Schmitz, Bryan Balsiger y Jane Richard, además de los campeones de doma Sönke Rothenberger, Semmieke Rothenberger, Sabine Schut-Kery y Patrik Kittel.