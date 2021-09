Cañizares: "En mi generación la batalla terminaba cuando pitaba el árbitro"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Santiago Cañizares admitió que los jugadores de su generación tenían "temperamento", pero que la "batalla terminaba cuando pitaba el árbitro" en la iniciativa 'Haciéndote Preguntas', impulsada por el diario Abc y la Universidad San Pablo CEU en la que líderes de opinión hablan sobre los temas que preocupan a la sociedad española.

Conocido por su carrera como internacional con la selección española, el ex jugador del Real Madrid, Valencia, Elche y Celta de Vigo, respondió a las preguntas que le planteó la comunidad CEU sobre deporte, entrenadores deportivos, redes sociales, fama y vida personal, entre otros temas.

Tras perder a su hijo Santi de cáncer con solo 5 años, el exfutbolista explica cómo su familia, su fe y el deporte fueron fundamentales para seguir adelante. "La pérdida de un hijo es difícil de superar, y a mí me ha ayudado mucho el hecho de ser una persona competitiva y fuerte, y nunca dar un paso atrás", indicó.

También ha compartido algunos de los momentos más complicados durante su trayectoria profesional. "En el año 2006, cuando iba a ser titular, se me cayó un bote de colonia y me cortó un tendón. En vez de irme a jugar el Mundial, me fui al hospital. Yo me quería morir. Ese momento fue muy duro", dijo.

Cañizares aconseja que ante las adversidades "lo más inteligente es minimizar los éxitos y los fracasos, tener un rumbo y poner todo tu esfuerzo en las cosas que sí estén en tu mano".

Cañizares continúa trabajando actualmente en la esfera pública como comentarista de fútbol y también dedica parte de su tiempo a compartir su faceta personal a través de las redes sociales.