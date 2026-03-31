Cánticos de "Musulmán el que no bote" y pitos al himno de Egipto en el RCDE Stadium

Ilustration, ball of the match during the International friendly match played between Spain Team and Egypt at RCDE Stadium on March 31, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

CORNELLÀ (BARCELONA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido amistoso entre España y Egipto, disputado este martes en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) ante 35.895 espectadores, dejó episodios de mal comportamiento en la grada, con cánticos de carácter racista y religioso y abucheos al himno del combinado africano.

Desde una zona del fondo de Cornellà donde habitualmente se sitúa la denominada 'La Curva' del RCD Espanyol, se entonó en reiteradas ocasiones, a partir del minuto 20, el cántico "Musulmán el que no bote", en una conducta ofensiva que empañó el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público silbó el himno de Egipto, mientras que también se escucharon insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo reducido de aficionados.

Ante estos hechos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pidió por megafonía y a través de los videomarcadores del estadio al descanso que cesaran los cánticos, sin obtener la respuesta esperada por parte de ese sector de la grada, que hacía de motor de otros cada vez más reducidos grupos de aficionados en otros sectores.

En sus redes sociales, la RFEF condenó lo sucedido y reiteró su compromiso en la lucha contra el racismo. "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios", señaló el organismo.

Pese a estos incidentes, la gran mayoría de los asistentes centraron su atención en animar a la selección española, con un ambiente festivo que incluyó cánticos de apoyo y olas en las gradas en el regreso del combinado nacional a la provincia de Barcelona, en su último test antes de la próxima lista mundialista.