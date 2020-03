Caparrós deja el Sevilla para dirigir a Armenia

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Joaquín Caparrós emprenderá una nueva aventura profesional y dejará su puesto directivo en el Sevilla para convertirse en el nuevo seleccionador de Armenia, según confirmó este martes el conjunto hispalense.

El utrerano era hasta ahora el director de Desarrollo de Talentos del club andaluz, al que ha comunicado ya su marcha para afrontar su primera experiencia al frente de un combinado nacional, con el objetivo de la Liga de Naciones y la clasificación para el Mundial de Catar de 2022.

"El Sevilla FC es mi casa, pero el banquillo es mi vida. Recibí una propuesta muy interesante por parte de Ginés Meléndez, el director técnico de la Federación de Armenia, y me ha despertado el gusanillo de volver al césped", reconoció Caparrós en la web sevillista.

El andaluz confesó que había sido "una decisión difícil, muy madurada", pero tomada "desde la pasión" a su profesión. "Cuando me llegó la propuesta se la comuniqué al club y la verdad es que no me han puesto ningún impedimento, sino todo lo contrario, por lo que estoy muy agradecido", celebró.

Por su parte, el presidente del Sevilla, José Castro, dio las gracias al técnico por "ser un sevillista y un profesional en mayúsculas". "No dudó en volver al club en un momento muy complicado y en las dos últimas temporadas nos ha metido en Europa", recordó.

"Joaquín es el técnico con más partidos del Sevilla FC, una auténtica leyenda, y a las leyendas hay que respetarlas. Le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa y por supuesto las puertas de su casa, las de su Sevilla FC, siempre las tendrá abiertas para cuando quiera regresar. Joaquín es de los que tiene llaves del club tanto para entrar como para salir", añadió el dirigente.

Caparrós abandona el Sevilla tras haberle dirigido en un total de 241 partidos oficiales, 167 de Primera División, por lo que es el que más veces lo ha hecho en la historia de la entidad por delante de Unai Emery (205) y de Manolo Cardo (200). Igualmente, ha superado al vasco en número de victorias (111) y queda solo por detrás de Ramón Encinas (116).

El de Utrera, de 64 años, aterrizó en el equipo andaluz en el año 2000 y en su primera campaña logró devolverle a la Primera División. Permaneció hasta 2005 y posteriormente se marchó al Deportivo de La Coruña, y tras varios años, retornó al club sevillista en abril de 2018 y asumir el mando del primer equipo tras la destitución de Vincenzo Montella, clasificándole para la Liga Europa.

Sin embargo, el club decidió apostar por Pablo Machín para la siguiente campaña y Caparrós fue nombrado director de Fútbol, aunque tuvo que volver al banquillo hasta final de temporada tras la destitución del soriano en el pasado mes de marzo. En abril de 2019 anunció que sufría una leucemia crónica que no le impidió el desarrollo de su trabajo, aunque volvió al organigrama deportivo.