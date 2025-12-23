Capdevila dona a LEGENDS el brazalete del Espanyol en homenaje a Jarque

Joan Capdevila dona a LEGENDS el brazalete del Espanyol en homenaje a Dani Jarque - LALIGA

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Joan Capdevila ha donado a 'LEGENDS, The Home of Football presented by LALIGA' el brazalete de capitán del RCD Espanyol con el que rindió homenaje al fallecido exfutbolista 'perico' Dani Jarque, luciendo el dorsal 21, durante un partido amistoso ante el Girona FC disputado en Montilivi al término de la temporada 2013/14.

LEGENDS incorpora así a su colección un objeto de gran valor simbólico para el espanyolismo y para el fútbol español, ya que el brazalete fue utilizado por Joan Capdevila en recuerdo del que fuera capitán blanquiazul, fallecido en 2009.

El exjugador perico y campeón del mundo con la selección española explicó que su deseo es que este objeto pase a formar parte de un espacio dedicado a preservar la historia del fútbol y de sus protagonistas. "Este brazalete para nosotros tiene un significado enorme. Nuestro añorado Dani nos dejó un legado increíble y, de esta manera, queremos que aquí se viva el homenaje y la historia", señaló.

Capdevila subrayó además la carga emocional que siempre le acompañó al portar ese brazalete. "Realmente lo que nos gustaría que le llegara a la gente con este brazalete es la importancia que una persona puede dejar en la vida. Al final, las personas se construyen a base de valores: lucha, constancia, perseverancia. Cada vez que me lo ponía notaba esa sensación de responsabilidad enorme", afirmó.

El brazalete quedará expuesto de forma permanente en la Planta 1, en la Sala de LALIGA de LEGENDS, donde los aficionados podrán conocer de cerca su historia. Su incorporación permitirá a visitantes y nuevas generaciones conectar con uno de los homenajes más emotivos del fútbol reciente y con la figura de Dani Jarque, cuyo recuerdo sigue muy presente dentro y fuera del terreno de juego.