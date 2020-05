El capitán del Watford no regresará a los entrenamientos por el temor a contagiar a su hijo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Watford inglés, Troy Deeney, confirmó que no se unirá al resto de sus compañeros en la vuelta de los entrenamientos en pequeños grupos por el temor de poder contagiar de coronavirus a su hijo, que sufre problemas respiratorios.

"Debemos de regresar esta semana, pero he dicho que yo no voy a volver. Mi hijo tiene cinco meses y ha tenido dificultades para respirar. No quiero volver a casa y ponerle en mayor peligro. Cuando entre en todos los detalles sobre mi situación personal, todos aquí dirán que no hay problema", confesó Deeney en un 'podcast' del boxeador británico Tony Bellew y el promotor Eddie Hearn.

Además, recalcó que "las etnias negra, asiática y mestiza tienen cuatro veces más probabilidades de contraer la enfermedad". "Y tenemos el doble de probabilidad de que se alargue las enfermedades", advirtió el delantero.