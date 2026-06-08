Caracas, Durán, Campo, Del Álamo, Ballesté, Botero, Ferguson, Martínez y Perea dejan el Espanyol femenino

Caracas, Durán, Campo, Del Álamo, Ballesté, Botero, Ferguson, Martínez y Perea (no en orden en la fotografía) dejan el Espanyol femenino - RCD ESPANYOL

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha anunciado este lunes que las futbolistas Daniela Caracas, Aina Durán, Ainoa Campo, Ángeles del Álamo, Amaia Martínez, Estefanía Botero, Laia Ballesté, Olivia Ferguson y Paula Perea finalizarán su vinculación con la entidad blanquiazul el próximo 30 de junio, una vez expiren sus respectivos contratos.

Entre las jugadoras que pondrán fin a su etapa como pericas destaca la defensa colombiana Daniela Caracas, una de las futbolistas con mayor peso en el equipo durante los últimos años y protagonista también del último ascenso a Liga F. La internacional cafetera cerrará una trayectoria de cinco temporadas en el club catalán.

Por su parte, Aina Durán se despedirá del Espanyol después de seis campañas en la entidad. Formada en la cantera blanquiazul, la futbolista ha desarrollado toda su carrera reciente ligada al club y ha sido una de las referencias del vestuario durante este periodo.

Asimismo, Ángeles del Álamo y Estefanía Botero pondrán fin a una etapa de tres temporadas en las que formaron parte del grupo que consiguió el regreso del equipo a la máxima categoría del fútbol femenino español.

La centrocampista Ainoa Campo, una de las capitanas del conjunto blanquiazul, abandonará la disciplina espanyolista tras dos temporadas, mientras que Amaia Martínez, Laia Ballesté y Paula Perea también concluirán su relación con la entidad después de dos cursos en los que contribuyeron a la consolidación del equipo en Liga F. La escocesa Olivia Ferguson dejará el club tras una temporada defendiendo la camiseta perica.

El Espanyol agradeció a todas las futbolistas su "profesionalidad, esfuerzo, compromiso y dedicación" durante su etapa en la entidad y les deseó suerte en sus futuros proyectos deportivos y personales.