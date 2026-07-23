Carapaz conquista Orcières-Merlette y aviva la montaña antes del Alpe d'Huez

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha ganado este jueves la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Voiron y Orcières-Merlette sobre 185,2 kilómetros - A.S.O.

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha ganado este jueves la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Voiron y Orcières-Merlette sobre 185,2 kilómetros, al culminar con un ataque demoledor una larga escapada en la primera gran jornada alpina, mientras que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conservó sin sobresaltos el maillot amarillo al llegar junto al resto de favoritos.

El campeón olímpico en Tokyo 2020, que logró la segunda victoria de etapa de su carrera en el Tour tras la conseguida en 2024 y la novena en una gran vuelta (cuatro en el Giro, tres en la Vuelta y dos en la ronda francesa), sumó además la 25ª victoria profesional de su trayectoria en una exhibición de fortaleza que le permitió ascender hasta la décima posición de la clasificación general.

Era la primera etapa de alta montaña tras la contrarreloj del martes y se resolvió desde la fuga. Después de numerosos ataques y contraataques durante buena parte de la jornada, acabó consolidándose una escapada de nivel con corredores como Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) o el español Raúl García Pierna (Movistar Team), muy activo durante todo el día.

Por detrás llegaron desde un grupo perseguidor el propio Carapaz y Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), que enlazaron con los escapados a unos 45 kilómetros de meta, mientras Pablo Castrillo (Movistar Team) también lograba incorporarse más adelante a la cabeza de carrera para dar presencia por partida doble al conjunto telefónico en los kilómetros decisivos.

En el ascenso final a Orcières-Merlette (7,1 kilómetros al 6,7%), la selección fue constante. García Pierna resistió durante buena parte de la subida, aunque terminó cediendo cuando comenzaron los ataques entre los más fuertes. Jorgenson probó fortuna a falta de unos 12 kilómetros para meta y volvió a intentarlo ya dentro de los últimos cinco, pero Carapaz respondió con autoridad en cada movimiento, dando la sensación de tener siempre una marcha más que sus rivales.

El ecuatoriano terminó de romper definitivamente la carrera a 3,5 kilómetros de la llegada, cuando aceleró con violencia y dejó atrás a todos sus compañeros de fuga. Solo Schmid intentó mantener el ritmo durante unos metros, pero acabó cediendo, mientras Paret-Peintre y Halland Johannessen también fueron descolgándose progresivamente.

Carapaz abrió hueco con rapidez y cruzó la meta en solitario con 45 segundos de ventaja sobre Schmid y Jorgenson, ambos segundos clasificados, mientras Paret-Peintre fue cuarto a 1:14. Castrillo firmó una notable sexta plaza, a 2:12, y García Pierna concluyó séptimo, a 4:30, redondeando la excelente actuación del Movistar Team.

Entre los favoritos a la general no hubo batalla. El Red Bull-BORA-hansgrohe de Remco Evenepoel endureció el ritmo en la subida definitiva, pero ninguno de los aspirantes al podio lanzó un ataque decisivo. Evenepoel, Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Pogacar, Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) cruzaron juntos la meta a 4:35 del vencedor, por lo que la clasificación general permaneció inalterada en sus primeras posiciones.

Así, Pogacar continúa líder con 4:32 sobre Evenepoel, 6:51 respecto a Del Toro y 7:11 sobre Seixas. Ayuso mantiene la quinta plaza a 9:22, Skjelmose sigue sexto a 10:14 y Carapaz, gracias a su triunfo, asciende dos posiciones hasta la décima plaza, a 21:00 del maillot amarillo.

La jornada también reavivó la pelea por el maillot de la montaña. Pogacar continúa al frente con 70 puntos, pero Paret-Peintre se mantiene a solo uno (69) y Carapaz, tras sumar un importante botín en los puertos del día y en la cima de Orcières-Merlette, se acerca con 63, dejando la clasificación de los escaladores completamente abierta antes de las dos grandes etapas alpinas finales.

La nota negativa del día fue el abandono del estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), que dejó la carrera durante la etapa, mientras que su compañero Adam Yates volvió a sufrir físicamente, aunque consiguió completar la jornada.

Este viernes se disputará la decimonovena etapa, entre Gap y el mítico Alpe d'Huez, de 127,9 kilómetros, con cuatro puertos puntuables: los de segunda categoría Col Bayard y Col d'Ornon, el Col du Noyer, de primera, y la ascensión final al puerto de las 21 curvas, de categoría especial, con 13,8 kilómetros al 8,1 por ciento, donde los aspirantes al podio afrontarán uno de los exámenes decisivos de este Tour de Francia