Carballeda y Perales creen que sería "un desastre" que los Juegos Paralímpicos de Tokio no se celebraran en 2021

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, y la deportista paralímpica española más laureada, Teresa Perales, coincidieron este jueves en que sería "un desastre" que los Juegos de Tokio no se pudieran celebrar en 2021 y confían en que finalmente la capital japonesa los pueda organizar con éxito.

"Sería un desastre, para Tokio, para Japón como país, pero también para el mundo del deporte olímpico y paralímpico", dijo Carballeda durante su intervención en el programa 'Objetivo Tokio' de Teledeporte (TVE).

"Ojalá que Japón y Tokio nos demuestren que son gente con capacidad sobrada para organizar con magníficos resultados unos Juegos. Tenemos que confiar en que se atrevan a hacerlo, en que la situación sanitaria nos lo permita y en que los deportistas, en igualdad de condiciones, puedan demostrar lo mejor de sí mismos", añadió.

Por su parte Perales recalcó la "situación dramática" que supondría no celebrar los Juegos, pospuestos a 2021 por la crisis del coronavirus. Los deportistas, "aunque es difícil no pensar en ello", deben mantener su mente ajena a todo esto y entrenar "con la fecha puesta en la mente" dijo una Perales que volvió a referirse a su reto de intentar superar las 28 medallas olímpicas de Michael Phelps. "No quiero cerrar puertas y sí dejar todo abierto", incluso abordar el ciclo de los Juegos de París 2024, "ya que ahora tendrá sólo tres años", ironizó.

El jugador de tenis de mesa paralímpico Alberto Seoane también participó en la conversación y los tres representantes del equipo paralímpico español mostraron su esperanza en que finalmente los Juegos de Tokio servirán para lanzar mensajes como "hemos superado un problema", como dijo Carballeda, "somos superhumanos y podemos contra todas las pandemias", afirmó Perales, y es "el triunfo de la humanidad", sentenció Seoane.

El programa también abordó las medidas que el CPE adoptó para que los deportistas paralímpicos pudieran seguir entrenando en sus casas durante el confinamiento por el coronavirus y el "ejercicio de creatividad" que, según Perales, tuvieron que hacer para mantener la preparación durante la cuarentena.

"Con mucha imaginación y con el material que el CPE nos envió a los deportistas de alto nivel, hemos podido mantener el tipo", dijo la campeona paralímpica. "Les servimos ese material", agregó Carballeda, "y les pedimos que siguieran entrenando, que esa era la obligación de todo deportista, y lo han hecho. Son muy valientes, lo sabíamos, pero yo cada día lo tengo más claro".