El Cardiff defiende su política de control de plagas después de que una rata interrumpiera el Gales-Bélgica

CARDIFF (GALES), 14 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El Cardiff City FC defendió su política de control de plagas después de que una rata apareciera en el césped del Cardiff City Stadium y obligara a detener el juego del Gales-Bélgica de clasificación al Mundial 2026 durante la segunda parte.

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois intentó sin éxito atrapar al roedor durante la victoria de Bélgica por 2-4 este lunes antes de que el futbolista galés Brennan Johnson sacara a la rata del césped del Cardiff City Stadium, escabulléndose después de un recogepelotas y desapareciendo detrás del monitor.

"Es algo que no había visto en mis 36 años en el Cardiff City", declaró Wayne Nash, jefe de operaciones del club y responsable de seguridad para la Asociación de Fútbol de Gales y la UEFA. "Hemos tenido un perro callejero en el campo, pero esto es algo nuevo, un fenómeno de la naturaleza", agregó.

Nash explicó que el estadio está "cerca de huertos y vías de ferrocarril", por lo que saben que "las ratas pueden ser un problema". "Las vías del tren pueden estar infestadas de ratas. Sabemos que hay ratas en la zona y las hemos visto alguna que otra vez. Pero trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios de control de plagas y hacemos todo lo posible para mantenerlas alejadas", expresó.

El Cardiff City defendió que se siguen estrictas políticas de limpieza. "Recogemos la basura y la comida, como hamburguesas a medio comer, inmediatamente después de los partidos. Dicen que nunca se está demasiado lejos de una rata, sobre todo en las ciudades, y ésta se las arregló para entrar. Lo ven como algo gracioso, pero tiene un trasfondo serio. Si yo fuera el recogepelotas o Johnson habría corrido un kilómetro", concluyó Nash.