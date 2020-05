El cardiólogo Valentín Fuster interviene este sábado en las jornadas de la RFEF sobre la COVID-19

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El cardiólogo español Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), intervendrá este sábado, con una ponencia magistral, en las jornadas que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha organizado con el objetivo de ahondar en el conocimiento de la pandemia de Covid-19.

El prestigioso cardiólogo es, además, director del Instituto Cardiovascular y "Physician-in-Chief" del Mount Sinai Medical Center de Nueva York, y editor jefe del "Journal of the American College of Cardiology (JACC)", la principal fuente de información clínica en el área de la medicina cardiovascular y publicación principal del "American College of Cardiology".

Las jornadas que la RFEF ha organizado para "abordar las medidas necesarias para asegurar un retorno al futbol en condiciones máximas de seguridad, tanto desde el punto de vista de la salud como del rendimiento de los jugadores", concluyen este sábado con la ponencia de Valentín Fuster y "una nueva mesa redonda en la que intervendrán prestigiosos expertos", informó la Federación.

"Estas sesiones, que han atraído el interés del mundo científico y deportivo, con más de un millar de inscritos entre ambas jornadas, fueron abiertas el pasado jueves por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que intervendrá también al inicio de la mesa redonda de este sábado", añade la RFEF en un comunicado.

Las inscripciones para la mesa redonda de este sábado permanecen abiertas y pueden realizarse en el siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_47m5fl_qRU-Zfm6K...