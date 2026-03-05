Carla Suárez: "Pronto disfrutaremos de Paula Badosa si físicamente está al cien por cien"

David Ferrer y Carla Suárez junto a Carlos Escudero, de Generali, nuevo patrocinador de la RFET - ÁLVARO DÍAZ

MAJADAHONDA (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)

La capitana de la selección española de la Billie Jean King Cup, Carla Suárez, celebró este jueves el éxito del pasado domingo de Cristina Bucsa en el torneo de Mérida (México) y que confirma que está "viviendo el mejor momento de su carrera", mientras que desea que Paula Badosa vuelva a estar "físicamente al cien por cien" para poder "disfrutar" de ella.

La canaria, presente en el acto de presentación del patrocinio entre la RFET y 'Generali', confesó que a nivel femenino "las chicas han tenido un inicio complicado". "En especial, Paula (Badosa) y Jessica (Bouzas). Sabemos con lo que ha tenido que lidiar Paula, a la que le está costando un poco más, pero confío en que si físicamente está al cien por cien, pronto disfrutaremos de ella", explicó.

"Jessica venía de buenos resultados y tiene mucho potencial y proyección, pero este año no ha ganado los partidos que deseaba. Estuve con ella y en su mente está el cambiar la situación que está pasando y espero pronto poder verla triunfar porque lo tiene todo para hacerlo", agregó de la gallega.

Sin embargo, el pasado domingo, Cristina Bucsa se coronó campeona en Mérida (México). "Está viviendo el mejor momento de su carrera, compite muy bien y va dando poco a poco 'pasitos'. Ya está entre las 30 mejores que no es nada fácil y seguiremos disfrutando de ella todo el año", apuntó,

"Luego hay muchas jugadoras jóvenes por detrás. Varias de ellas ya han estado con nosotras el año pasado y este año las veremos seguir avanzando, haciendo un buen trabajo y teniendo su propio camino porque cada una tiene que ir cogiendo su tiempo y acostumbrarse a los cambios que hay en el circuito", advirtió la canaria.

La capitana aseguró que pondrán "ilusión y trabajo para que las tenistas devuelvan al aficionado esa ilusión que se tiene con el tenis masculino español". "Intentaremos traer una copa más de estas a casa. Desde 2008 no jugamos una final de BJKC, pero aun sabiendo la dificultad lo vamos a intentar", sentenció Suárez en un acto donde estuvieron los cinco trofeos que ha conquistado España de la Billie Jean King Cup, la antigua Copa Federación.

En el acto también estuvo el capitán del equipo de la Copa Davis, David Ferrer, que advirtió que España cuenta con "jugadores de presente y futuro". "Rafa (Nadal) y Carlos (Alcaraz) son de una talla especial y un mundo aparte que debemos disfrutar y valorar, pero aparte de Carlos, tenemos a Alejandro Davidovich, o a Jaume Munar, que sigue evolucionando, y que nos pueden dar muchas alegrías", señaló.

Además, "de cara al futuro", el extenista ve llegar "muy buenos jugadores" como Rafa Jódar. "Lleva muy buen año y se ha clasificado para su primer Masters 1000. También está Martín Landaluce, pero hay que ir paso a paso. Es importantísimo que haya jugadores jóvenes porque quiere decir que hay futuro", remarcó.

En cuanto a la pasada Copa Davis, donde alcanzaron la final ante Italia, campeona finalmente, no olvida que tuvieron "mala suerte" porque Carlos Alcaraz estaba para "debutar" con él y "tuvo una lesión y no pudo estar". "Aun así llegamos a la final y fue una semana muy buena donde los jugadores rindieron a un grandísimo nivel", puntualizó Ferrer.