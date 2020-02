Carla Suárez: "Que Sorribes ganara ayer hizo que Osaka no quisiera o no pudiera jugar"

Publicado 08/02/2020 13:02:16 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Carla Suárez, que este sábado ha firmado el billete de España para la Fase Final de la Copa Federación con su victoria ante Kurumi Nara (6-1, 6-3), ha asegurado que el hecho de que Sara Sorribes ganara el viernes a Naomi Osaka hizo que esta "no quisiera o no pudiera" jugar este sábado el tercer partido, que le correspondía a la número uno nipona y en el que las de Anabel Medina sentenciaron la eliminatoria ante Japón (3-0).

"Ayer Sara hizo un partido increíble, nos dio ese punto superimportante. Creo que el hecho de que Sara ganara ayer hizo que Osaka no quisiera o no pudiera saltar a la pista. El trabajo del equipo es muy importante porque normalmente no se ve. Ellos lo ponen todo muy fácil y se agradece, apetece estar en un equipo como este", señaló a Teledeporte tras su victoria.

Además, la grancanaria destacó el esfuerzo del equipo después de conseguir el ascenso de categoría el pasado año. "Estoy muy contenta por el equipo, teníamos un objetivo común y lo hemos conseguido", manifestó Suárez.

"El año pasado ya hicimos un gran esfuerzo para subir al primer Grupo Mundial, y este año, cambiando el formato, nos hicieron jugar igualmente en febrero. El objetivo era estar en Budapest y lo hemos conseguido", concluyó.