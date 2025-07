Carles Coll: "Es muy bonito estar entre los mejores del mundo"

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Carles Coll se ha mostrado "súper contento" este jueves tras lograr el pase a la final de los 200 metros mariposa en el Mundial de natación de Singapur 2025, donde partirá con el quinto mejor tiempo en una final reñida y abierta en la que luchará por las medallas.

"La verdad es que estoy súper contento. Al final, pues me he metido quinto a la final. Me he metido con uno de mis compañeros de entreno y lo llevábamos hablando mucho tiempo de estar los dos en la final", explicó el nadador catalán tras la semifinal en declaraciones facilitadas por la RFEN.

Coll destacó la emoción de competir al máximo nivel internacional. "Es muy bonito estar entre los mejores del mundo y con muchísimas ganas de mañana la final, competir, que al final es lo que más me gusta. Y nada, agradecido de la posición en la que estoy ahora", celebró.

El nadador también valoró su progresión en esta prueba y el haber batido el récord de España absoluto, en poder de Melquiades Álvarez desde 2009 (2:09.69) hasta este 2:08.49 de Coll, que intentará volver a rebajarlo en la gran final de este viernes.

"Yo sabía que lo iba a romper algún día. Sí que no pude ir al Open de España. Ahí creo que ya lo hubiera roto. Pero bueno, como te he dicho, esta mañana no me estaba fijando en tiempo, sino que esta tarde he ido a fijarme en dónde estaba en la carrera y todo ha funcionado", celebró.