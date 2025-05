Carlo Ancelotti: "La 'mano izquierda' y el 'látigo' son tonterías muy grandes"

Carlo Ancelotti, head coach of Real Madrid, smiles during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RCD Mallorca at Santiago Bernabeu stadium on May 14, 2025, in Madrid, Spain.

Carlo Ancelotti, head coach of Real Madrid, smiles during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RCD Mallorca at Santiago Bernabeu stadium on May 14, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico italiano Carlo Ancelotti, ha opinado que "la 'mano izquierda' y el 'látigo' son tonterías muy grandes", en alusión a las dos supuestas maneras que existen para entrenar al Real Madrid, tras haber alargado sus pupilos la lucha por el título de LaLiga EA Sports 2024/25 gracias a un triunfo por 2-1 contra el RCD Mallorca.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro de este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, Ancelotti fue preguntado sobre qué había necesitado este curso en el banquillo merengue. "Nada especial. La gestión del grupo ha sido bastante sencilla, sin problemas. A nivel personal, ningún tipo de problema", respondió el entrenador italiano.

"La gestión del grupo ha sido buena porque todos los jugadores han tenido el respeto necesario y yo les he mostrado respeto. En este sentido no hay ningún tipo de problema. Los problemas que hemos tenido no han sido por este motivo. La 'mano izquierda' y todas estas tonterías... no han sido por esto", añadió al respecto.

"Hemos tenido problemas un poco de equilibrio en el campo, nos han penalizado mucho las lesiones y no hemos sido capaces, como lo habíamos hecho bien la temporada pasada, de arreglar la emergencia. La 'mano izquierda' y el 'látigo' son tonterías muy grandes", aseveró Ancelotti.

En este contexto, repasó el triunfo 'in extremis' de sus pupilos ante el Mallorca en la jornada 36. "La verdad es que el equipo ha jugado muy bien, ha peleado mucho el partido, ha jugado con mucha intensidad sobre todo en la segunda parte, victoria absolutamente merecida. Todos han hecho un gran esfuerzo, estamos muy contentos. Como he dicho, queremos acabar la temporada bien, este partido no ha empezado bien y después creo que el equipo lo ha hecho muy bien en todos los sentidos", afirmó.

"El equipo no ha bajado los brazos a pesar de la dificultad. Tener 12 jugadores lesionados es bastante raro. Hemos sido capaces de suplir estas bajas, que son muchas y de jugadores muy importantes, con una buena actitud del colectivo e individual. Creo que nunca he visto a un equipo que tira 40 veces a la portería como lo hemos hecho nosotros hoy", destacó 'Carletto' desde la sala de prensa el estadio madridista.

"Todas las veces que me siento en el banquillo en el Bernabéu es algo especial. Entonces, ha sido una noche especial, como todas las otras", indicó a sabiendas de que en pocas semanas dejará el club blanco para empezar a dirigir a la selección brasileña masculina.

"Creo que ha sido sorprendente lo que ha hecho el equipo esta noche en el sentido de lo que hemos dicho antes, por el montón de bajas, y hemos sido capaces con un esfuerzo extraordinario por parte de todos. Sí se podía hacer en todos los partidos, creo que se podía hacer una mejor temporada", lamentó pese a seguir optando matemáticamente al título.

"Lo que creemos nosotros es en hacer lo nuestro, ganar el próximo partido, el último partido en casa y después a ver qué pasa. El deber de hoy no era regalar la Liga, ellos tendrán que jugar mañana. Creo que en el fútbol todo puede pasar. Si ganan, les felicitamos; si no, seguimos en la pelea", habló Ancelotti sobre el líder FC Barcelona.

"Yo creo que el día que me vaya de Real Madrid me voy con la tranquilidad, la serenidad, de haber hecho todo lo que podía hacer. Como he dicho, lo he pasado muy bien. Me marcará en esto, el fútbol no se acaba. Ojalá mis equipos puedan intentar ganar hasta el último segundo, como siempre lo hemos hecho aquí en el Madrid", argumentó.

"Creo que a nivel ofensivo lo hemos hecho bien. También nos ha costado un poco más por el hecho de no tener un delantero de altura como era el año pasado en este tipos de partidos que se sufre un poco más para marcar, pero yo creo que la debilidad no ha sido en el frente. Hemos encajado demasiados goles esta temporada por muchas razones, nos han faltado casi toda la temporada cuatro o cinco defensas", reiteró.

Luego personalizó sus elogios. "Vallejo ha jugado muy poco pero su actitud siempre ha sido 'top' todos los días, todos los entrenamientos. Pudiera ser que merecía jugar más, pero también es un poco complicado en el sentido que, como he dicho otras veces, hemos preferido dar prioridad a los jóvenes como Raúl Asencio para tener más protagonismo", explicó.

Al equipo merengue le quedan pocos días antes de jugar ante el Sevilla en otra jornada liguera y Ancelotti auguró que ahí regresará Tchouaméni tras su lesión. "La duda es de Vinícius, de Lucas Vázquez... ¿Quiénes tenemos para que puedan recuperarse? También a Brahim y a Lunin, porque a Lunin le han dado un pisotón en la mano pero creo que puede recuperar. Podemos recuperar ojalá a cuatro", concluyó 'Carletto'.