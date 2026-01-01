Carlos Alcaraz y un 2026 lleno de retos

Archivo - 16 November 2025, Italy, Turin: Spain's Carlos Alcaraz reacts as medical staff attend to someone in the crowd, briefly interrupting the ATP Finals men's singles final. Photo: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz arrancará la temporada 2026 con el objetivo de completar su Grand Slam particular, consiguiendo el triunfo en el Abierto de Australia, primer 'grande' del curso y el único que le queda por colocar en sus vitrinas, siendo los cuartos de final de 2024 y 2025 sus dos mejores participaciones en el torneo.

El 2026 está llamado a ser un año lleno de retos para Carlos Alcaraz. Por primera vez desde que es profesional, en su 'box' no tendrá sentado a Juan Carlos Ferrero. Y la primera prueba de fuego para ver como reacciona el murciano ante su ausencia la tendrá en el que es, como ha reconocido, su principal reto en la próxima temporada: el Abierto de Australia.

El 'grande' australiano es el único de los cuatro 'Grand Slam' que se le sigue resistiendo al número uno del mundo. De hecho, es el único de los cuatro en el que nunca se ha metido ni siquiera entre los cuatro mejores jugadores del torneo, siendo los cuartos de final alcanzados en los años 2024 y 2025 su mejor resultado en las pistas de Melbourne Park. Un territorio donde los dos últimos años ha dominado su gran rival, Jannik Sinner, que buscará su tercer título consecutivo.

El de San Cándido es el gran dominador en pista dura y sólo ha perdido un partido de Grand Slam en esa superficie, la final del US Open ante, precisamente, 'Carlos Alcaraz'. Ese partido supondría la tercera final consecutiva entre ambos en un torneo de esta entidad, y la segunda que caería del lado español.

Ahora, Melbourne se prepara para ver por primera vez el duelo que ha marcado los últimos años en el circuito tenístico, animado también por la aparente falta de rivales dado que la edad ya parece pasarle factura a Novak Djokovic, seguramente ante su última oportunidad de lograr su vigesimoquinto 'grande', y que sólo el estadounidense Taylor Fritz se perfila como una posible amenaza real a la espera de un nuevo resurgir del alemán Alexander Zverev.

Si Alcaraz lograra su objetivo el 1 de febrero, levantando al cielo su primer Australian Open, se convertiría en el noveno tenista masculino que consigue ganar los cuatro grandes. Algo que en el siglo XXI sólo han podido conseguir los integrantes del 'Big Three', Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Además, en el circuito femenino, también lo han logrado 10 tenistas a lo largo de la historia, siendo Maria Sharapova la última en entrar en ese selecto grupo.

El de El Palmar y Sinner se consagraron en 2025 como los grandes dominadores del circuito masculino, repartiéndose por segundo año consecutivo los cuatro 'grandes' y abriendo de nuevo una gran brecha entre sus rivales. En total, se llevaron 14 títulos entre ambos de un total de los 22 que se disputan a lo largo de todo el año entre 'Grand Slam', Masters 1000 y ATP 500. Una brecha con el resto que se evidencia en el ranking donde ambos tienen más de 6.000 puntos de ventaja sobre el resto.

De hecho, en el 75 por ciento de los torneos que han jugado ambos han sido los protagonistas de la final y un balance de 4-2 a favor del español. En este sentido, mención especial merece Novak Djokovic que fue, junto a Sinner, el único que alcanzó las cuatro semifinales de 'Grand Slam'.

SINNER TAMBIÉN ASPIRA AL 'GRAND SLAM'

Una temporada que le puso el listón muy alto para 2026 a Alcaraz, que vivió seguramente la mejor de su carrera. El murciano cerró 2025 con el mayor número de trofeos (8) y de victorias (71), y con el menor número de derrotas (9) en un año natural. De hecho, disputóla final en 11 de los 16 torneos que participó, cayendo antes de los cuartos de final tan sólo en los Masters 1000 de Miami y París.

Hasta 2025, el mejor curso del murciano en el circuito había sido el 2023, en el que consiguió 65 victorias y 12 derrotas para alzar seis títulos, aunque sólo un 'Grand Slam', y, además, su porcentaje de victorias fue del 88 por ciento. Todo ello le permitió cerrar el año como número uno del mundo, puesto en el que acumula ya 52 semanas y que espera mantener todo el tiempo posible para colarse en el 'Top 10' histórico de permanencia que tiene a 28 más (Lleyton Hewitt), con el deseo de acabar de nuevo en lo más alto, algo que no pudo lograr en 2023 tras finalizar como el 'rey' en 2022.

Y si el primer gran objetivo de Alcaraz es el de completar su 'Grand Slam', el segundo será el de evitar que lo haga Jannik Sinner. Al italiano sólo le falta por conseguir el título de Roland Garros, segundo 'grande' del año, que ha ganado en las dos últimas ediciones el murciano. Así, una tercera corona consecutiva en la tierra parisina, algo que sólo ha estado al alcance de Bjorn Borg y Rafa Nadal, pospondría un año más el hito del italiano.