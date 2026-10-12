Carlos Alcaraz cae ante Bergs en Shanghái y se despide del número uno

03 October 2026, Japan, Tokyo: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against Italian tennis player Matteo Arnaldi during their Round of 16 match at the Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships at Ariake Colosseum in Tokyo. Photo: Rodrigo R - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha caído eliminado este lunes en el torneo de Shanghái (China), octavo ATP Masters 1.000 de la temporada, tras ceder ante el belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6(4) en un intenso encuentro de dos horas y dos minutos de duración, mientras que Rafael Jódar ha accedido a los octavos de final del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de remontar al checo Jiri Lehecka (4-6, 7-6(2) y 6-4).

La derrota de Alcaraz frena la andadura del murciano en suelo chino y le deja sin opciones matemáticas de recuperar el número uno del ranking ATP, certificando que el alemán Alexander Zverev cerrará el año 2026 al frente de la clasificación mundial, además de mantener a Shanghái como uno de los tres torneos de esta categoría que aún no ha podido conquistar.

El partido arrancó con máxima exigencia para el número dos del mundo, que tuvo que sufrir durante más de nueve minutos en el juego inaugural para levantar ventajas en contra y amarrar el 1-0. Bergs asestó la primera herida en el quinto juego (3-2) al aprovechar los errores no forzados y una doble falta de Alcaraz, aunque la reacción del murciano fue inmediata devolviendo el 'break' a base de agresividad (3-3).

Tras un tramo de solidez al saque por ambas partes, la manga se desequilibró en el undécimo juego, donde una nueva rotura propiciada por los fallos del español decantó el parcial (6-5) para que el belga terminase amarrando el definitivo 7-5 tras 58 minutos.

La historia mantuvo un guion de máxima paridad en el segundo set, donde ambos contendientes se mostraron intratables con sus servicios durante los diez primeros juegos sin conceder opciones de rotura. En el undécimo juego, Bergs asestó un golpe que parecía definitivo al lograr el quiebre tras un disputado parcial de más de nueve minutos para situarse con 6-5 y saque a favor para abrochar el encuentro.

Sin embargo, el de El Palmar tiró de orgullo al resto para forzar la reacción en el momento más delicado. Alcaraz logró el 6-6 rompiendo el saque a Bergs por primera vez en el segundo set y se llevó el dedo índice a la oreja mirando a pista, celebrando el momento con la grada para mandar la resolución a la muerte súbita.

Pero en el 'tie-break', la firmeza del tenista belga volvió a decantar la balanza en los momentos cruciales: pese a que el murciano intentó tomar la iniciativa en los primeros puntos, Bergs provocó dos errores decisivos del español en la recta final y terminó cerrando el desempate por 7-4 apoyado en dos enormes servicios directos tras una hora y cuatro minutos de segundo parcial.

De esta manera, Alcaraz se despide de Shanghái sin poder estrenar su palmarés en un torneo que continúa siendo una asignatura pendiente en su carrera, compartiendo esa nómina con los Masters 1.000 de Canadá y París. Esta prematura eliminación en la gira asiática impide al murciano asaltar la cima del circuito masculino en este tramo final del curso, garantizando que Alexander Zverev finalizará la temporada 2026 en el primer puesto de la lista mundial.

Previamente, Rafael Jódar accedió a los octavos de final del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de remontar al checo Jiri Lehecka (4-6, 7-6(2) y 6-4), en una jornada en la que la cruz para la representación española la completó Pablo Carreño al caer eliminado ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (3-6, 6-4 y 1-6).

En la pista dura del recinto asiático, Jódar tuvo que remar contracorriente tras ceder un primer set en el que Lehecka tomó ventaja gracias a una rotura tempranera en el tercer juego. Sin conceder más resquicios al resto, el tenista centroeuropeo amarró la manga por 4-6 en poco más de media hora de juego.

La firmeza con los saques imperó a lo largo del segundo set, donde ambos contendientes blindaron sus turnos de servicio sin conceder una sola oportunidad de 'break'. La igualdad abocó el parcial a un 'tie-break' en el que el madrileño sacó a relucir su mejor versión, adjudicándose cinco minipuntos consecutivos para imponerse con claridad por 7-2 y forzar el tercer set.

Y en el desempate definitivo la solidez mental y de juego de Jódar marcó las diferencias. Tras un intercambio de quiebres que elevó la tensión en la pista, el español salvó compromisos serios con su saque y asestó el golpe decisivo al resto en el décimo juego. Con 5-4 a su favor, convirtió la pelota de partido para abrochar el triunfo por 6-4 con un 65% de primeros servicios y 107 puntos ganados, firmando una remontada de mérito.

Por su parte, Pablo Carreño no pudo certificar el pleno español en el arranque de la jornada y tropezó ante un Felix Auger-Aliassime francamente inspirado con el saque. El canadiense tomó las riendas del duelo desde el comienzo rompiendo en dos ocasiones el servicio del gijonés en un primer set que cerró por 3-6.

El tenista asturiano reaccionó en la segunda manga ofreciendo su versión más aguerrida. Carreño apretó al resto hasta lograr un quiebre crucial y levantó hasta cuatro bolas de 'break' en contra para conservar la ventaja y adjudicarse el parcial por 6-4.

Sin embargo, en el tercer y definitivo set el jugador norteamericano no dio margen a la remontada. Auger-Aliassime impuso un ritmo endiablado apoyado en un 80% de efectividad con primeros saques y quebró el servicio de Carreño en tres ocasiones para sellar el pase a octavos con un claro 1-6 tras dos horas de partido.