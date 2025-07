Carlos Alcaraz: "La confianza está muy alta y físicamente me encuentro muy, muy bien"

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz destacó su tranquilidad para resolver este viernes la semifinal de Wimbledon contra el estadounidense Taylor Fritz y reconoció que tiene "la confianza muy alta" y "físicamente" esta "muy, muy bien" como para ser optimista de cara al asalto el domingo a su sexto 'Grand Slam'.

"Ha sido un partido que ha tenido de todo. Un primer set creo que bastante bueno, he tenido un juego de saque brillante. Sinceramente, me notaba superbién, restando superbién, pero el segundo set se me ha complicado. No he aprovechado ciertas cosas", dijo en declaraciones a Movistar Plus recogidas por Europa Press.

"He intentado estar tranquilo, mejorar las cosas que no he hecho bien en el segundo y sobre todo, ese 'tie-break' de 4-1 bastante cómodo que al final se me ha ido complicando. Él también ha jugado muy buen nivel, pero al final, contento de estar tranquilo en esos momentos, de haber sacado un muy buen tenis y haber ido a por ello en la bola de partido. Tranquilo y contento de no haber ido a un quinto set", añadió.

De "menos a más" en el Abierto inglés, el murciano dejó claro que se ve muy capaz de levantar el trofeo de Wimbledon por tercer año consecutivo. "Siempre hay que estar listo para una final, pero la verdad que la manera en que venimos, de menos a más, salvando también momentos complicados, eso también ayuda al tema de la confianza, el tema de aprovechar una final", apuntó.

"Todavía no lo sé, pero contra Djokovic o Sinner va a ser una final muy complicada. La confianza está muy alta, físicamente me encuentro muy, muy bien, así que llegamos en muy buen estado de forma", añadió, sin querer pensar mucho de momento en el domingo.

"Ahora vamos a intentar hacer las cosas que venimos haciendo, sobre todo fuera de pista. Vamos a intentar recuperar, mañana tener un día tranquilo, y vamos a intentar no gastar mucha energía. En el partido, una final aquí en Wimbledon, hay que saber cómo lidiar con la presión y los nervios, que seguro que van a estar ahí. Quien mejor lo haga será quien más opciones tenga", terminó.