Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open

Carlos Alcaraz of Spain celebrates his semifinal victory against Novak Djokovic of Serbia on day 13 of the 2025 US Open Tennis Championships, Grand Slam tennis tournament on September 5, 2025 at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Mea - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press
MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El tenista español Carlos Alcaraz se ha proclamado este domingo campeón del Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.
El murciano ha redondeado su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido para conquistar su sexto 'grande' con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.