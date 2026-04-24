Carlos Alcaraz se da de baja de Roland Garros

Carlos Alcaraz of Spain attends a press conference to announce his withdrawal from the 2026 Barcelona Open Banc Sabadell - Conde Godo, held at the Real Club de Tenis de Barcelona on 15 April 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha confirmado este viernes que no defenderá su título en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, debido a la lesión que sufre en la muñeca derecha desde hace varios días.

El jugador murciano, actual número dos del mundo, se hizo daño en esa articulación durante su primer partido en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y tras darse de baja en este torneo y en el Mutua Madrid Open, ha decidido ser "cauto" y no jugar tampoco ni el Masters 1000 de Roma ni el 'grande' parisino, donde ha ganado en los dos últimos años.