Carlos Alcaraz: "El domingo va a ser un gran día para los españoles"

El campeón regresó a la final de Wimbledon y se acordó de la Eurocopa ante la afición inglesa



MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció la dificultad que encontró para "derribar el muro" del ruso Daniil Medvedev este viernes y alcanzar por segundo año seguido la final de Wimbledon, la cual promete un domingo "divertido" coincidiendo con la final de la Eurocopa que jugará España contra Inglaterra.

"Contento de por fin jugar sin techo, son diferentes condiciones. Empecé muy nervioso, él dominó el partido, jugando con su saque, al resto. Fue difícil para mí, traté de quitarme los nervios al inicio del segundo set. Me ayudó ponerme 3-1 y después de ahí pude sacar mi juego, disfrutar el partido, buenos golpes, me moví muy bien y creo que en general jugué bastante bien", dijo en la pista.

Alcaraz explicó su cambio de rumbo después de ceder el primer set, culminando una espectacular remontada para volver a la final de la hierba inglesa en busca de su cuarto 'Grand Slam'. "Intenté hacer cosas diferentes. No jugar puntos largos, subir a la red, no entrar en su juego. Hubo algunos puntos así, pero intenté imponer mi juego. Fue difícil romper el muro", afirmó.

El de El Palmar fue preguntado por sus sensaciones de cara a la final, comparado con el año pasado, y el jugador español sacó el fútbol ante miles de aficionados ingleses. "Me siento que ya no soy el nuevo. Sé cómo me voy a sentir antes de la final, ya he estado en esta situación, intentaré hacer lo que hice el año pasado, ser mejor, las cosas que fueron bien. Va a ser un gran día para los aficionados españoles, también con la Eurocopa", afirmó.

El jugador murciano recibió un respetuoso murmullo en contra por parte de la afición, a lo que aclaró que no había dicho nada sobre quién ganará. "No digo que vaya a ganar, pero va a ser un día divertido", apuntó, antes de ver la segunda semifinal de Wimbledon para conocer si su rival será Lorenzo Musetti o Novak Djokovic.