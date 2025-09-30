Carlos Alcaraz: "Sin duda, es mi mejor temporada, demuestra lo duro que he trabajado"

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció este martes que, "sin duda", la de 2025 está siendo su "mejor temporada" y que demuestra "lo duro" que ha trabajado para recuperarse de un mal comienzo, y aseguró que estaba "muy contento" con el nivel que había ofrecido en todas las facetas de su tenis en el torneo de Tokio.

"Sin duda, esta es mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales, eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis objetivos", señaló Alcaraz tras su victoria en la final de la cita japonesa ante el estadounidense Taylor Fritz en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

El actual número uno del mundo no olvida que no empezó "el año muy bien, con dificultades emocionales". "Así que estoy muy orgulloso de mí mismo y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí", añadió el ganador de seis 'Grand Slams'.

Este ha disfrutado "cada segundo" de su primera vez en el torneo de Tokio. "Excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo", bromeó Alcaraz. "Estoy muy contento con el nivel que jugué, con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me recuperé, me alegra muchísimo", sentenció el de El Palmar.