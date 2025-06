Carlos Alcaraz: "He tenido que luchar y creer en mí todo el rato"

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que tuvo que sufrir, pero a la vez creer mucho en sí mismo, para conquistar este domingo la final más larga de la historia de Roland Garros, después de salvar tres bolas de partido ante el número uno Jannik Sinner.

"He tenido que luchar todo el rato, creer en mí mismo. Sentí que todo lo que hacía Sinner era bueno, sin errores, golpes ganadores. Era mi pensamiento, tuve que quitarlos de mi mente, tratar de luchar. El apoyo del público fue muy importante, sin ese apoyo hubiese sido imposible", dijo en rueda de prensa.

Alcaraz mantuvo su récord perfecto en finales de 'Grand Slam' (5-0) con la defensa del título en la Philippe Chatrier, aunque empezó dos sets abajo. "Siempre me repito en momentos determinados que tengo que ir a por ello. No tener miedo de fallar. Hoy todo fue sobre todo creer en mi mismo, nunca dudé de mí, por eso saqué mi mejor tenis en momentos cruciales", añadió.

Durante la entrevista aún sobre la tierra de la central parisina, el tenista murciano elogió a un Sinner que superó por quinta vez consecutiva. "Es un privilegio compartir contigo la pista en cada torneo y hacer historia a tu lado. Eres una gran inspiración para los niños pequeños y también lo eres para mí. Gracias por ser un gran ejemplo, buena suerte y todo lo mejor para el futuro", afirmó.

Después, en declaraciones a Eurosport, Alcaraz reconoció el orgullo de entrar en la historia del Abierto de Francia con esta final de cinco horas y media. "Ha sido una de las mejores finales de la historia de los 'grandes', recuerdo la final de Nadal ante Djokovic en Australia. Estoy orgulloso de haber puesto mi nombre en la final más larga de Roland Garros", apuntó.

"Es difícil expresarlo con palabras. Haber tenido dos sets abajo, ante Sinner, el mejor del mundo y al nivel que estaba. He puesto mi corazón y he tratado de dar mi mejor tenis. La clave era no rendirse, seguir luchando, punto a punto. No sé cómo lo he hecho. He jugado con las tres ces, lo que decía mi abuelo. He tratado de seguir con actitud positiva, superar los problemas", añadió.