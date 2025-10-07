Carlos Alcaraz lidera el nuevo 'Million Dollar 1 Point Slam' del Abierto de Australia 2026

El 'Grand Slam' mejora su Semana Inaugural con un torneo eliminatorio a un solo punto con profesionales y aficionados

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual número uno del ranking ATP, el tenista español Carlos Alcaraz, encabezará el cartel del nuevo 'Million Dollar 1 Point Slam', una iniciativa sin precedentes que debutará durante la Semana Inaugural del Abierto de Australia 2026, en la que un solo punto decidirá el ganador de un premio de un millón de dólares en un torneo amistoso en el que participarán tenistas profesional y amateurs, según anunció este martes la organización del torneo.

"Puedo revelar que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, liderará la lista de jugadores profesionales en el Million Dollar 1 Point Slam, una emocionante nueva iniciativa en la que un solo punto puede hacerte ganar un millón de dólares", señaló el director del torneo, Craig Tiley, durante la presentación oficial de la edición 2026.

En este formato inédito participarán 22 tenistas profesionales y 10 tenistas aficionados procedentes de toda Australia. Los emparejamientos se decidirán mediante el popular juego 'piedra, papel o tijera' para establecer quién sirve y quién recibe, y quien gane el punto avanzará a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará eliminado. El ganador final se llevará el premio de un millón de dólares.

El evento se celebrará en la Rod Laver Arena y formará parte de una Semana Inaugural ampliada que abrirá por completo el recinto desde el primer día, con entrada gratuita para los niños, conciertos diarios en el Grand Slam Oval y sesiones de entrenamiento abiertas al público con las principales estrellas del tenis mundial.

"El Abierto de Australia 2025 estableció un nuevo punto de referencia, y en 2026 elevaremos aún más el listón. El crecimiento del torneo ha sido extraordinario: recibimos 1,2 millones de aficionados el año pasado, y ahora queremos ofrecer una experiencia aún más espectacular", afirmó Tiley.

Durante esa primera semana también se repartirán 5.000 raquetas entre niños y se disputará la fase clasificatoria del torneo principal, con 256 jugadores compitiendo por un puesto en el cuadro final, que dará paso a tres semanas de tenis y entretenimiento en Melbourne.