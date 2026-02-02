Carlos Alcaraz no defenderá título en Róterdam

Archivo - Carlos Alcaraz - Joris Verwijst / Orange Pictures / AFP7 / Europa P

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz no estará presente en el torneo de Róterdam 2026, de categoría ATP 500 y se disputa en superficie dura y condiciones indoor, del que es actual campeón y que tendrá lugar en la ciudad neerlandesa del 9 al 15 de febrero, a causa del esfuerzo realizado durante las últimas semanas en el Abierto de Australia, según confirmó este lunes la organización del torneo en un comunicado.

"Carlos Alcaraz no defenderá su título en Róterdam. El campeón del Abierto de Australia concluyó que, tras el esfuerzo de las últimas dos semanas, necesita más tiempo de descanso para volver a la acción. Le deseamos a Carlos una pronta recuperación", apunta el comunicado del ABN AMRO Open.

Alcaraz logró el triunfo en la edición de 2025 en el que fue el primero de los ocho títulos conseguidos por el murciano durante el año. Así, el número uno del mundo no defenderá los 500 puntos que le aportó dicho triunfo en el ranking ATP.