Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz no jugará finalmente el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada que se disputa en la Caja Mágica, debido a un problema muscular sufrido el pasado domingo en la final del Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó.

La noticia la ha confirmado en rueda de prensa el propio jugador murciano, segundo favorito en un evento que conquistó en 2022 y 2023 y que llevaba siendo duda desde que llegó a la capital debido a las molestias que arrastra desde su partido por el título en Barcelona ante el danés Holger Rune y que ya le había mermado durante el segundo set de ese encuentro.

"En la final de Barcelona entró el fisio para tratarme el abductor, pero noté otra cosa en el isquio izquierdo. El martes me hice pruebas y estuvimos valorando con mi equipo ver si iba a poder jugar en buenas condiciones y sin riesgos. He hecho todo lo posible, pero no ha mejorado mucho la cosa y tenía que escuchar al cuerpo, y aunque espero todo el año para jugar en Madrid y en un sitio muy ilusionante, no han salido las cosas como quería y hemos tomado la decisión de no tomar riesgos de cara al futuro porque si jugaba iba a estar más tiempo 'jodido'", apuntó Alcaraz a los medios.