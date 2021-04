Carlos Alcaraz: "Mi objetivo en los torneos ATP es medirme contra los mejores y ver en qué nivel estoy"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven tenista español Carlos Alcaraz tiene claro que su "objetivo" en los torneos de la ATP en los que pueda jugar es el medirse "contra los mejores" y comprobar "en qué nivel" se encuentra, algo que probará esta semana con su participación en el Andalucía Open, de categoría 250 y que se disputa en una superficie, la tierra batida, en la que se encuentra "a buen nivel".

"Me hace ilusión jugar todos los torneos y vengo con la misma motivación que si fuera a jugar la previa. Siempre lo digo, mi objetivo en el torneo es seguir aprendiendo, cogiendo experiencia y medirme contra los mejores para ver a qué nivel estoy y qué tengo que mejorar", afirmó Alcaraz en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

El murciano lleva entrenando "algo más de una semana en tierra". "De momento me estoy encontrando muy bien, aunque no puedo decir en qué superficie me encuentro más cómodo. Tengo bastante confianza aquí por los resultados, la tierra me gusta bastante y estoy a un buen nivel, pero la gira de pista rápida me ha ayudado mucho", comentó.

Además, a punto de cumplir 18 años y pese a las expectativas levantadas, se alejó del foco mediático. "En la pista me centro en el partido, en lo que tengo que hacer, en los objetivos que tengo que mejorar en los partidos y dejo a un lado la presión, las expectativas, intento jugar para mi equipo, para mí y hacer las cosas bien, las cosas que voy mejorando en los entrenamientos. Dejo a un lado todo lo demás", confesó el de El Palmar.