Carlos Alcaraz participará en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026

Archivo - Carlos Alcaraz of Spain poses for photo with the champion trophy after winning against Stefanos Tsitsipas of Greece during the Final match of the Barcelona Open Banc Sabadell 2023 (Conde Godo) at Real Club De Tenis Barcelona on April 23, 2023 in - Javier Borrego / Afp7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha confirmado su participación en el próximo Barcelona Open Banc Sabadell - 73º Trofeo Conde de Godó, que se celebrará del 11 al 19 de abril de 2026 y donde el ganador de seis 'Grand Slams' buscará su tercer título en un torneo en el que perdió la última final frente al danés Holger Rune (7-6, 6-2).

El actual número uno del ranking ATP volverá un año más al Trofeo Conde de Godó, donde debutó en 2019 con tan solo 15 años gracias a una invitación de la organización disputó la fase previa y cayendo en su estreno frente al portugués Pedro Sousa. Su debut en el cuadro principal llegó en 2021, perdiendo en primera ronda contra el estadounidense Frances Tiafoe.

El ganador de 24 títulos logró su primer trofeo en Barcelona en 2022, cuando venció en la final al español Pablo Carreño por 6-3 y 6-2, y consiguió revalidar el trofeo un año después derrotando al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-4.

Alcaraz se quedó a las puertas de lograr su tercer título en la pasada edición, en la que perdió en la final frente al danés Holger Rune. En aquel encuentro, el tenista murciano sufrió una lesión en el aductor de su muslo derecho, que le hizo perderse el Mutua Madrid Open.

El tenista murciano está "muy feliz" de participar un año más en torneo barcelonés. "Es un torneo muy especial para mí, con mucha historia y se juega en unas pistas que conozco muy bien desde que era pequeño. Además, tener todo el cariño de la gente en la grada lo hace todavía más emotivo", explicó.

Por su parte, el director deportivo del Barcelona Open Banc Sabadell, Tommy Robredo, recalcó que es un "orgullo" poder contar con la participación de Alcaraz. "Ya quedó claro en los últimos años que la gente le quiere ver y poder anunciarlo es el mejor regalo de Navidad que podemos tener como aficionados al tenis", manifestó.