Carlos Alcaraz: "Mi peor error fue dejar que Djokovic entrara en el partido de nuevo"

21 January 2025, Australia, Melbourne: Spanish tennis player Carlos Alcaraz hits a backhand return against Serbia's Novak Djokovic during their men's singles quarterfinal tennis match on day ten of the Australian Open tennis tournament at Melbourne Park. - Joel Carrett/AAP/dpa

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró que su "peor error" en el partido de cuartos de final disputado este martes en el Abierto de Australia frente al serbio Novak Djokovic fue dejar a su rival entrar "de nuevo" al partido, tras pedir las asistencias sanitarias en el primer set.

"Sentí que estaba controlando el partido y dejé que él entrara en el partido de nuevo. Ese fue el peor error que hice hoy. En la segunda parte, tuve que jugar un poco mejor, para llevarle al límite y no lo hice. Después de eso, creo que empezó a sentirse mejor. Estaba jugando a un nivel increíble, obviamente cuando Novak está a este nivel, es muy difícil. Tuve mis oportunidades", dijo el tenista murciano en la rueda de prensa tras el partido.

Alcaraz lamentó que "la mayoría de los puntos cruciales" cayeran del lado serbio, aunque confesó que aprendió que debe "guardar energías". "Ha habido algunos momentos, algunos partidos en los que no guardé energía jugando con el público, gritando 'vamos' cada vez. Aprendí a guardar energía durante los partidos, especialmente en estos partidos, que son muy físicamente exigentes", manifestó.

El tenista murciano apuntó que "alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después", en referencia a las molestias que aquejó el serbio en el primer set. "No voy a adentrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set, lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado", puntualizó.

"En el tercer y cuarto set no vi nada malo de él. No estoy diciendo que hizo show, sino que es obvio y todos lo vieron. Estuvo luchando en el segundo set y luego en el tercero y cuarto set vi que estaba muy bien. Alguien que está sufriendo físicamente un poco, no está jugando al mismo nivel. Creo que hizo grandes golpes. Empezó a jugar más agresivamente. Después de eso fue muy difícil superarlo. Estaba jugando mejor que él", afirmó.

Alcaraz manifestó que los duelos contra Djokovic son "grandes partidos", ya que llevan el encuentro "al límite". "Desde estos partidos, tengo mucha experiencia sobre cómo lidiar con todo. No me voy a esconder. He hecho grandes cosas en el tenis, pero jugar contra uno de los mejores tenistas en la historia del deporte me ayudó mucho en el futuro para ser mejor. Estoy feliz de poder vivir esta experiencia", reflexionó.

El tenista murciano no se atreve a pronosticar quién es el favorito a llevarse el primer 'Grand Slam' de la temporada. "No lo sé. Sasha (Zverev), Djokovic, Jannik (Sinner), para mí son los favoritos, pero no puedo decir uno", confesó.

Finalmente, Alcaraz confirmó que lo siguiente será Rotterdam (Países Bajos), Doha (Catar), Indian Wells (EEUU), Miami (EEUU) que "son giras bonitas". "Ahora mismo quiero llegar a casa, desconectar un poquito, descansar, volver a los entrenamientos y a las pistas para mejorar lo que quiero mejorar, para ser mejor y luego lo que viene", concluyó.