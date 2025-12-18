Carlos Alcaraz realizará el saque de honor este jueves en el Real Murcia-Real Betis de Copa

Archivo - Carlos Alcaraz entrena para la semifinal de Roland Garros con una camiseta del Real Murcia - X ROLAND GARROS - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo y ganador de seis 'Grand Slams', realizará este jueves el saque de honor en la previa del encuentro de dieciseisavos de la Copa del Rey MAPFRE que enfrenta al Real Murcia y el Real Betis, según informó el club murciano.

"El Estadio Enrique Roca de Murcia vivirá un momento histórico con el mejor deportista murciano recibiendo el cariño de su tierra. ¡Gracias, Carlos, por llevar siempre a Murcia y al Real Murcia por bandera!", expresó el Real Murcia a través de sus redes sociales.