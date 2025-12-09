Carlos Alcaraz recibe por segunda vez el Premio Stefan Edberg a la Deportividad

15 November 2025, Italy, Turin: Spanish tennis player Carlos Alcaraz celebrates defeating Canada's Felix Auger Aliassime during their men's singles semifinal match of the ATP World Tour Finals at the Inalpi Arena. Photo: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Pr - Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha sido condecorado por segunda vez en su carrera con el Premio Stefan Edberg a la Deportividad, galardón creado por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) para quien muestre "un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la pista".

Así lo indicó este martes la ATP en su página web. "El murciano, que ya recibió el premio en 2023, ha cerrado la temporada como nº 1", destacó ese comunicado sobre el líder del ranking mundial. No en vano, Alcaraz logró ocho títulos en 2025, incluyendo dos 'Grand Slams', y acumuló en duelos oficiales un balance de 71 victorias y nueve derrotas a lo largo del 2025.

"Uno de los gestos de deportividad más destacados de Alcaraz este año se produjo en Roland Garros, cuando concedió un punto durante el duelo de cuarta ronda ante Ben Shelton. Alcaraz intentó conectar a una volea y pareció conseguir un tiro ganador. El punto fue inicialmente entregado a Alcaraz", recordó la ATP en su nota de prensa.

"Sin embargo, reconoció de inmediato ante el juez de silla haber soltado la raqueta en mitad de la acción y hecho contacto con la pelota cuando ya no estaba en sus manos. Según la norma, el punto pertenecía a Shelton", aclaró la misma nota. "Me hubiera sentido culpable si no hubiese dicho nada", afirmó el propio Alcaraz tras ese partido en París.

El canadiense Felix Auger-Aliassime, el búlgaro Grigor Dimitrov y el noruego Casper Ruud también optaban al premio, habiendo sido nominados mediante votación de la Asociación Internacional de Escritores de Tenis (ITWA). Y, por primera vez, el ganador fue elegido por los votos de 29 jugadores que durante su trayectoria en activo alcanzaron el nº 1 mundial.