Carlos Alcaraz: "Siento que tengo la mejor derecha del circuito"

Carlos Alcaraz, torneo de Montecarlo - Felice Calabro / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró de acuerdo con el ranking de las mejores derechas del circuito ATP que elaboró Joao Fonseca este mismo jueves, y confesó siente que tiene "la mejor", al tiempo que valoró su capacidad para olvidar los errores en la pista, mientras está ya en cuartos de final del torneo de Montecarlo.

El murciano superó al argentino Tomás Etcheverry en tres sets (6-1, 4-6, 6-3) y explicó que su entrenador le hace un buen análisis de los rivales, aunque siempre se centran más en su propio juego. "Ese es el trabajo de mi entrenador. Él ve el partido y me dice sobre su juego. Solo un resumen. Sabemos que lo importante es centrarme en mi propio juego. Ayuda saber cosas del rival, pero el resto es pensar en mí", afirmó.

Por otro lado, Alcaraz explicó su trabajo para estar positivo mentalmente durante los partidos. "Estoy trabajando en ello. Cuando era más joven, gritaba, tiraba la raqueta, metía pensamientos negativos durante uno o dos juegos. Nos hemos dado cuenta lo importante que es tener la mente positiva. Cuanto más estás positivo mentalmente, más rápido vas a dar la vuelta a la situación. Trato de entender lo que pasa y hacerlo mejor. El objetivo es hacerlo todo el partido", apuntó en rueda de prensa.

El de El Palmar se medirá ahora con un Alexander Bublik que dijo recientemente que tanto Alcaraz como Jannik Sinner son invencibles en el 'Grand Slam'. "Hemos jugado las últimas nueve finales, pero no me siento invencible. Jugadores como Bublik, que digan eso, ayuda a la confianza, alguien que entiende el juego bien. Pero no estoy de acuerdo con que no pueda perder un partido de 'Grand Slam'", dijo.

Por último, Alcaraz también fue preguntado por las palabras de Fonseca, quien hizo el siguiente ranking de la mejor derecha: Alcaraz, Sinner, Fonseca, Matteo Berrettini y Stéfanos Tsitsipás. "Tiene su trampa. Yo metería a Rublev y Félix Auger-Aliassime por ahí, pero es bastante correcto. Y sí, siento que yo estaría en el primer lugar (que tengo la mejor derecha)", terminó riendo.