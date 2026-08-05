Carlos Alcaraz tampoco jugará el Masters 1000 de Cincinnati debido a su lesión de muñeca

Archivo - 15 August 2025, US, Mason: Spanish tennis player Carlos Alcaraz plays a forehand return against Russia's Andrey Rublev during their men's singles quarterfinal match at the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center. Photo: Marcin Cholew - Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz no participará en el próximo torneo de Cincinnati (Estados Unidos), de categoría Masters 1000 para la ATP y que se disputará sobre pista dura entre el 13 y el 23 de agosto, debido a que todavía está en "proceso de recuperación" por la lesión que padece en su muñeca derecha.

"Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación. ¡No podemos esperar para darte la bienvenida el próximo año!", indicó este miércoles la organización del Cincinnati Open desde la red social X.

Alcaraz lleva de baja por esa lesión en su muñeca derecha desde el pasado 15 de abril, cuando abandonó la 73ª edición del Trofeo Conde de Godó. Posteriormente se ha perdido varios torneos, incluidos Roland Garros y Wimbledon del 'Grand Slam', pero sí está inscrito en la lista de participantes del cuadro individual masculino en el próximo US Open.

Ese cuarto y último certamen del 'Grand Slam' en esta temporada se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre, igualmente sobre pista dura, en Nueva York (Estados Unidos). Si se recupera a tiempo de su lesión, el jugador de El Palmar volverá en las instalaciones de Flushing Meadows a la reñida lucha que mantenía con el italiano Jannik Sinner.