Carlos Alcaraz: "A ver si este 2024 gano Roland Garros"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que en la próxima gira de tierra batida intentará mejorar sus actuaciones previas en Roland Garros, el Grand Slam en el que viene mejorando y donde confía hacer final o incluso ganar en esta edición, mientras que ve muy complicado alcanzar los éxitos de Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer y reiteró, sobre el manacorí, que le encantaría jugar con él en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Roland Garros es un torneo súper especial para los españoles, por lo que ha conseguido Rafa Nadal. Y para mí sería increíble poder ganarlo, aunque sea una vez. Vamos a intentarlo. He ido creciendo, hace dos años hice cuartos, el año pasado 'semis'. A ver si esta vez hago final o campeón. Vamos a intentarlo", manifestó a los medios.

Alcaraz, que recibió este jueves el Premio Rey Felipe como mejor deportista español masculino de 2022, aseguró que no lo esperaba. "No, para nada lo esperaba. Al final, lo bueno que tiene España también es que estamos rodeados de grandes deportistas de todos los ámbitos y bueno, como tú has dicho, quizás hace tres años, cuatro años, no esperaba tener este premio. Así que para mí es un orgullo y es súper bonito", reconoció.

Además, pudo charlar con el Rey durante la entrega de estos Premios Nacionales del Deporte, en el Palacio Real de El Pardo. "Hemos estado hablando un poco, sobre todo también del tema del tenis, a ver si se puede acercar en algún otro partido. Sabemos que estuvo ahí en Wimbledon, que trajo suerte, y para mí sería un placer", añadió.

Todavía sobre la temporada de tierra batida, aseguró que llega a ella "con muchas ganas y con ilusión". "Es verdad que estos dos últimos torneos han sido muy buenos, muy positivos, tanto a nivel tenístico como a nivel anímico. Y bueno, aunque fuera una pena lo de Dimitrov, me fui muy contento de cómo me encontré en pista, así que con mucha ilusión, entrenando a tope y con ganas de hacer una buena gira de tierra", señaló.

"Lo bueno que tienen tanto Djokovic como Sinner es que son jugadores que juegan muy bien en cualquier superficie, también. No me siento favorito para nada, a pesar de los buenos resultados que he tenido estos dos últimos años en esta gira. Ellos vienen en un nivel de forma muy bueno, quizás Djokovic un poquito menos, pero al final estamos hablando de Novak. En cualquier momento puede poner su 100% y todos sabemos cómo es. No me siento favorito para nada y vamos a ver qué pasa en esta gira", aseguró, quitándose presión de encima.

En cuanto al italiano Jannik Sinner, que viene de ganar en Miami y al que muchos ven como futuro número 1 mundial, reconoció que tener una buena rivalidad con él sería bueno. "Todos sabemos de la rivalidad que han tenido Roger, Novak y Rafa, que gracias a que unos han ganado unos torneos, otros han ido mejorando. Ojalá pueda tener yo esa bonita rivalidad con Sinner, que yo vaya mejorando a función de que él también me presione para dar mi cien por cien", apuntó.

De todos modos, ve "impensable" llegar a las exitosas cifras del trío Federer, Nadal y Djokovic. "Es algo fuera de lo normal. Son los únicos tres que lo han conseguido en toda la historia del deporte. Eso quiere decir lo difícil y lo complicado que es. Intento no pensar, obviamente yo siempre he dicho que mi objetivo es intentar alcanzarlos, intentar llegar a esos números, porque hay que soñar a lo grande. Pero de ahí a verme consiguiendo esos títulos es algo muy lejano. Ojalá pase dentro de diez, quince años", se sinceró.

Intentará llegar a esas cifras de títulos y de Grand Slam ganados con su estilo. "Hay una frase que me dijo un grande del tenis, una de las leyendas del tenis, no voy a decir el nombre por si acaso él tampoco quiere, pero dijo que las defensas, o sea, el saber defender gana títulos y el ataque gana fans. Creo que es así, un poco. El ser aburrido, entre comillas, es lo que también te hace ir subiendo. Pero bueno, de momento mi estilo es el que es y soy fiel a ello", manifestó.

EL SUEÑO DE JUGAR EL DOBLES CON NADAL EN PARÍS 2024

Sin ser una novedad, pues lo ha expresado con anterioridad, Alcaraz repitió que para él sería "un sueño" poder jugar con Rafa Nadal el dobles en los Juegos Olímpicos de este verano en París. "Sería un sueño, como ya he dicho muchísimas veces. Rafa siempre ha sido mi ídolo. Jugar los Juegos Olímpicos para mí es también un sueño, es algo súper ilusionante", reconoció.

"Tengo muchísimas ganas de ello y qué mejor manera de debutar en los Juegos Olímpicos que hacerlo jugando dobles con Rafa. Vamos a ver cómo llegamos, tanto él como yo. Al final todavía quedan cuatro meses, todo puede pasar, pero ojalá pueda suceder", reconoció el murciano.

Eso sí, es algo que todavía no han hablado entre ellos. "No hemos hablado personalmente, pero bueno, yo he escuchado que él también tiene ilusión, y yo no me escondo y digo que para mí sería un sueño. Pero más allá de ello, no hemos hablado. Lograr un oro olímpico es algo que me hace muchísima ilusión, un sueño. Yo, como siempre he dicho, estoy orgulloso de ser español y qué mejor manera que llevar una medalla a España", concluyó.

Además, se mostró "preocupado" por el estado físico del manacorí. "De momento no sé nada de su estado, de cómo está. Obviamente, como español y seguidor del tenis, me preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos. También sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Desearle que ojalá pueda volver pronto, que si se pierde Montecarlo, que por lo menos pueda estar en los torneos de España, así también los españoles podremos disfrutar de su tenis. Veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupado", manifestó.

Por último, tras jugar un partido de exhibición contra Nadal en Las Vegas para la plataforma de contenidos Netflix, aseguró que estaría encantado de repetirlo en Madrid, en el Santiago Bernabéu. "Para mí sería increíble, no te voy a engañar, jugar en el Bernabéu un partido de exhibición. Y si es con Rafa, pues más aún. Para toda la gente, para España en general, yo creo que sería muy bonito y especialmente para mí jugar en el Bernabéu, pues sería algo increíble", reconoció.