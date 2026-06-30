Carlos Bessa, nombrado director de Marketing para Iberia de Legends Global. - LEGENDS GLOBAL

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Legends Global ha incorporado a Carlos Bessa como nuevo director de Marketing para Iberia para reforzar su estructura y consolidar su posicionamiento estratégico en España y Portugal, coincidiendo con un momento de fuerte expansión tanto para la empresa como para la industria del deporte y el entretenimiento.

Desde este cargo, Carlos Bessa asume el liderazgo de la estrategia de marketing y comunicación para acompañar el crecimiento de la marca junto a clubes, ligas, recintos deportivos y socios estratégicos.

El director general para Iberia de Legends Global, Nuno Moura, ha afirmado que la incorporación de Carlos Bessa refuerza la apuesta por el mercado ibérico en un momento clave para la industria. "Su experiencia en construcción de marca, comunicación y desarrollo de negocio será fundamental para seguir impulsando el crecimiento de Legends y acompañar a nuestros socios en la creación de experiencias cada vez más relevantes para los aficionados", afirmó Moura.

Por su parte, Carlos Bessa ha señalado que es un privilegio incorporarse a una compañía que está ayudando a transformar la industria del deporte y el entretenimiento a escala global. "Afronto esta nueva etapa con la ilusión de contribuir al crecimiento de Legends Global en Iberia y seguir construyendo una marca cada vez más relevante para nuestros clientes y socios", señaló.

Bessa ha ocupado cargos de responsabilidad en organizaciones como Sport Zone y Continente, pertenecientes al Grupo Sonae, Turismo de Azores y Turismo de Oporto y Norte de Portugal y, más recientemente, ha trabajado en Corticeira Amorim, entidad líder mundial en el sector del corcho.

Legends Global es socio estratégico de entidades deportivas de primer nivel como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Valencia CF y el FC Porto. La empresa colabora en proyectos vinculados a la transformación de estadios, la hospitalidad premium, el desarrollo de negocio y la experiencia de los aficionados.

A escala internacional, la firma es socia de recintos emblemáticos como el Chelsea Football Club, el OVO Arena Wembley, el AT&T Stadium, el SoFi Stadium y el One World Observatory.