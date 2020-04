Carlos del Campo: "No sabemos si vamos a empezar LaLiga, no sabemos nada"

Fútbol.- Carlos del Campo: "No sabemos si vamos a empezar LaLiga, no sabemos nad

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director adjunto a la Presidencia de LaLiga, Carlos del Campo, negó que en su institución sepan si LaLiga Santander y LaLiga SmartBank van "a empezar" pronto con la competición que tienen pendiente debido a la pandemia de COVID-19, tras haberse mantenido otra tensa reunión con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

A tenor de los audios revelados este jueves por 'El Larguero' de la Cadena SER, Del Campo afirmó que "no es ni momento ni lugar" para plantear cuestiones tan pormenorizadas sobre horarios y también apeló a ser "más reflexivos".

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, discutió este miércoles con el propio Del Campo y con David Aganzo, presidente de AFE, varias condiciones para reanudar la competición. Aganzo defendió que en su sindicato "pueden ser flexibles" dependiendo de los horarios del futuro calendario, pero Rubiales consideró que "para garantizar la salud tiene que haber un mínimo de horas de descanso, sin flexibilidad".

Otro punto polémico fue el horario de los partidos debido a las altas temperaturas. "¿Vamos a permitir que se televise a las 18.00 horas, a las 19.00 horas, a las 20.00 a treinta y tantos grados?", planteó el presidente de la Federación. "A lo mejor LaLiga tiene que entender que para que esto salga solo se puede jugar domingos y jueves. O sábados y miércoles", añadió.

Por su parte, Del Campo trató de calmar ánimos. "No sabemos si vamos a empezar, no sabemos nada. Seamos más reflexivos que ponernos ahora a hablar de horarios. ¿No hemos hablado hace un momento de soluciones creativas y originales? No, vamos a esperar un poco a ver cómo se desarrollan las cosas", explicó el secretario general de LaLiga.

"Lo que queríamos es que nos dijeran desde el sindicato cuál es el horario mínimo que estipulan. 72 horas. Pues ya sabemos que ningún partido debe jugarse sin que ninguno de los dos equipos haya descansado al menos 72 horas. Perfecto. Ya tenemos claro el criterio del sindicato", concluyó Rubiales en dichos audios transcritos por 'El Larguero' y disponibles en su página web.