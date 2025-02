Carlos Corberán: "El plan es transformar el dolor en reacción"

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, lamentó la imagen de su equipo este jueves en una nueva dura derrota (0-5) ante el FC Barcelona que costó la eliminación en Copa del Rey, obligados ahora a "transformar el dolor en reacción" para jugar una "final" tras otra en LaLiga EA Sports en busca de la permanencia.

"A la afición pedir disculpas. La imagen no es la que teníamos que dar, no hemos competido a la altura de lo que exigía el partido. Hemos cometido errores que han hecho que la eliminatoria no tuviera sentido a los 15 minutos. El dolor de la afición es compartido, es un día amargo para la afición y para nosotros", dijo.

El técnico 'che' apuntó que los jugadores están igual de fastidiados que la afición, pero apuntó a trabajar ya en el partido contra el Leganés. "El partido de hoy ha finalizado con una derrota contundente, no hemos dado la respuesta y ese dolor hay que convertirlo en reacción. Es lo que desean los jugadores y lo que la afición se merece. No nos queda otra que compensarlo con entrega absoluta para el partido del domingo", afirmó.

"Las alineaciones las hago yo, me responsabilizo. Tenemos que crecer como equipo, vamos a necesitar a todos", apuntó, explicando que tenía jugadores tocados que tenía que resguardar. "El domingo es una auténtica final, como cada partido de liga que tenemos por delante. Teníamos que haber competido mejor. Estábamos capacitados. El equipo estaba preparado para haber sufrido menos", apuntó.

"No dimos la respuesta que el partido pedía, no hemos interpretado bien el juego, son tres goles evitables, eso ha hecho que el equipo fuera vulnerable y ha sido aprovechado a la perfección por el Barcelona. No es la imagen que queremos dar en Mestalla. Nos tenemos que comprometer para que no se repita. El plan es transformar el dolor en reacción", añadió tras otra goleada ante los catalanes como el 7-1 en Liga hace diez días.

Por otro lado, Corberán confió en ganarse a la afición. "Mestalla es un aspecto positivo, cualquier comentario de la afición es legítimo y tenemos que lograr ese apoyo, demostrando cuánto nos importa esto. Todo parte desde el equipo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, el escudo y la camiseta lo exigen. La valoración es que tenemos que mejorar todos. Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengo", zanjó.