Carlos Dotor jugará de nuevo cedido en el Málaga CF

Archivo - June 14, 2026, Malaga, Andalucia, Spain: Malaga, Spain - June 14th: Carlos Dotor (N12) runs to the ball during the first leg of the promotion play-off final of La Liga Hypermotion (Segunda Division) match between Malaga and Almeria at La Rosale - Europa Press/Contacto/Andres Lopez Sheridan

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Carlos Dotor regresará al Málaga CF esta temporada como cedido, después de haber jugado la campaña pasada en el ascenso a LaLiga EA Sports, tras el acuerdo firmado entre el club malaguista y el RC Celta, según un comunicado este martes.

Dotor, que ya jugó en el Málaga CF con un rendimiento "fundamental" para el ascenso a LaLiga Sports en la campaña pasada, vestirá de nuevo la camiseta del equipo andaluz para seguir aportando su "despliegue físico y técnico en la medular" y convertirse en una pieza "muy valiosa", según el comunicado.

El centrocampista disputó 35 encuentros en LaLiga Hypermotion 2025-26, 29 de ellos como titular, aportando un gol y cuatro asistencias. En total, jugó 40 partidos el curso anterior al sumar otro en la Copa del Rey y cuatro más en el 'playoff' de ascenso a Primera División.

La de Dotor, que presume de 17 partidos en la máxima categoría del fútbol español, es la tercera incorporación del Málaga en este verano tras los refuerzos de Fernando Calero y Juan Cruz. "El Málaga da la bienvenida a Carlos Dotor y le desea el mayor de los éxitos en su segunda etapa en el club", concluyó el comunicado.