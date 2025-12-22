Carlos Ezpeleta: "El caso de la F1 es único, MotoGP no tiene que intentar emularlo"

Archivo - April 11, 2024, Austin, Texas, U.S: CARLOS EZPELETA Chief Sporting Officer for DORNA sharing his thoughts on new teams joining the circuit. - Europa Press/Contacto/Hoss McBain - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo de MotoGP, Carlos Ezpeleta, dejó claro que la competición de motociclismo y la Fórmula 1 "son dos animales muy distintos", por lo que "hay que manejar las expectativas", ya que "el caso de la F1 es único", y por eso "no hay que intentar emularlo".

"En general, estamos muy contentos con la dinámica de crecimiento, porque responde al trabajo que llevamos haciendo desde hace años. Analizamos las métricas y la demografía, y estas nos demuestran que estamos acertando en aquello a lo que apuntamos. Estamos al comienzo de una nueva era para MotoGP, muy centrada en la inversión en la marca y en el deporte", expresó en una entrevista a Motorsport Italia recogida por Europa Press.

Ezpeleta defendió que "la realidad es que (MotoGP) ya está a un nivel altísimo". "Tanto los equipos como los pilotos tienen que estar orgullosos de lo que hemos construido. Está claro que hay ambición por más y que queremos seguir creciendo, pero las métricas que recibimos son las de un deporte superimportante, de un deporte y una marca que ya están muy consolidados", agregó.

"Eso sí, hay muchísimo potencial de crecimiento de negocio. Estamos centrados en potenciar nuestras fortalezas en vez de copiar a otras disciplinas, y eso queda claro al haber logrado cautivar a 600 millones de fans en todo el mundo", dijo.

Y es que para Ezpeleta, MotoGP y F1, también de Liberty Media, son "dos animales muy distintos". "Es verdad que hay partes del negocio similares, pero a diferente escala. Nuestra realidad la tenemos clara. Siempre hemos dicho que hay que manejar las expectativas, porque el caso de la F1 es único. La expansión y la penetración que ha tenido, especialmente en Estados Unidos, es algo que ningún otro deporte ha conseguido. Ni el fútbol, con miles de millones de euros, lo ha logrado a esa escala", elogió.

"Yo, como trabajador y como parte ejecutiva de MotoGP, respondo a la visión estratégica de los accionistas de Liberty. Pero eso no quita que la ambición de crecimiento sea enorme. Simplemente hay que acotar las vías y los 'timings' y adecuarlos a nuestra realidad. La F1 es un caso único y excepcional en la historia del deporte; no hay que intentar emularlo. Nosotros vemos que MotoGP tiene muchísimas ventajas en determinados elementos; en otros, no", explicó.

Ezpeleta también avanzó que el interés de inversores "sigue siendo abrumador". "Y cuando lo califico así es porque recibimos llamadas cada semana de personas o fondos nuevos interesados en invertir en MotoGP", aseguró, al mismo tiempo que "también hay mucho interés" de nuevos circuitos.

"Las llamadas no son semanales, pero sí mensuales. Hay una voluntad muy grande de asociarse a la marca MotoGP y no tenemos espacio suficiente. Hay mucho interés en mercados de Asia, Oriente Medio y Sudamérica, y eso nos obligará a tomar las decisiones pertinentes en Europa", defendió.

Finalmente, relató que su padre, Carmelo Ezpeleta, "está muy bien" y sigue aportando "mucho en todo lo relativo a las relaciones institucionales y con los fabricantes, con los gobiernos, los teleoperadores y los grandes patrocinadores". "El ritmo que sigue es otro, eso está claro, pero está muy contento porque le encanta lo que hace. Entre todos intentamos que frene un poco, pero tiene muchas ganas y esta nueva etapa le apetece muchísimo", concluyó.