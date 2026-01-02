Carlos Martín llega al Rayo cedido por el Atlético

Archivo - Carlos Martín, Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Carlos Martín jugará cedido en el Rayo Vallecano después del acuerdo anunciado este viernes entre ambos clubes hasta final de temporada.

"Carlos Martín es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Llega cedido por el Atlético hasta final de temporada", informó el cuadro de Vallecas en un avance en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el cuadro rojiblanco deseó suerte a su delantero, quien llegó a la Academia atlética en 2008. Carlos Martín debutó con el primer equipo rojiblanco en 2021 ante Osasuna y, desde entonces, ha disputado siete partidos oficiales.

En su paso por la Academia, el delantero tuvo un papel fundamental en los dos ascensos del filial a 2ª RFEF y 1ªRFEF, campaña en la que acabó como máximo goleador, aunque en el primer equipo no estaba teniendo minutos con Diego Pablo Simeone, siendo esta su tercera cesión tras Mirandés y Deportivo Alavés.